Yeray vuelve a jugar: «Soy un luchador»

El regreso de Yeray Álvarez a los terrenos de juego, casi un mes y medio después de que se le detectase un tumor testicular del que fue operado el pasado 27 de diciembre, fue una de las grandes noticias del partido entre el Barça y el Athletic. «Estoy muy contento por volver a jugar. Soy una persona que no se rinde y que lucha hasta el final», reconoció el joven defensa del Athletic de 22 años después de disputar los 90 minutos. Yeray hizo un balance positivo a pesar de la derrota del Athletic. «Estoy muy contento de estar en este escenario contra este equipo, pero aunque no logramos la victoria estoy muy feliz de volver. Me he encontrado bastante bien a lo largo de todo el encuentro, aunque me queda coger ritmo», señaló el central vizcaíno, «un guerrero», según lo calificó el jugador del Barcelona Aleix Vidal.

3 BARCELONA

0 ATHLETIC Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué (Mascherano, min. 46), Umtiti, Mathieu; André Gomes, Rafinha (Rakitic, min. 54), Arda Turan; Messi (Sergi Roberto, min. 63), Alcácer y Neymar. Athletic: Iraizoz; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, San José (Beñat, min. 59), Raúl García (Eraso, min. 74); Muniain, Williams y Lekue (Aduriz, min. 52). Goles: 1-0, min. 18: Alcácer. 2-0, min. 40: Messi. 3-0, min. 67: Aleix Vidal. Árbitro: González González (Colegio castellano-leonés). Tarjeta amarilla al local Piqué y a los visitantes Iturraspe, De Marcos y Laporte. Campo: Partido correspondiente a la vigésima primera jornada de Liga, disputado en el Camp Nou. 83.884 espectadores. Regresó a la competición Yeray Álvarez tras ser operado de un tumor.