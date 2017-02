El jugador del Atlético Lucas Hernández, en libertad tras una pelea con su novia

El futbolista del Atlético de Madrid Lucas Hernández protagonizó la madrugada del viernes junto a su novia una pelea de la que aún quedan muchas preguntas por responder. El defensa francés fue detenido y tras prestar declaración judicial quedó a primera hora de este viernes en libertad provisional tras pasar a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Majadahonda (Madrid).

Lucas Hernández salió del juzgado acompañado de dos abogados y de su agente, Manuel García Quilón, sin hacer declaraciones. Mientras, la Fiscalía solicitó al juez una orden de alejamiento mutua tanto para el futbolista como para su pareja hasta la celebración de la vista oral, petición que aceptó la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, Elena Garade García, que dictó como medida cautelar una orden de alejamiento de 500 metros que afecta a ambos. La pareja sentimental del futbolista ha sido citado también como investigada el lunes.

El jugador fue detenido por agredir presuntamente a su novia, que también fue arrestada por violencia doméstica aunque posteriormente la Guardia Civil la dejó en libertad. El defensa, de 20 años, fue arrestado en la madrugada del viernes en su domicilio de Las Rozas sin oponer resistencia, según han confirmado fuentes de la investigación. Hernández fue trasladado por la Policía Local de Las Rozas a dependencias de la Guardia Civil, donde permaneció toda la noche. El futbolista, que también sufrió heridas leves, fue acusado de un delito de malos tratos y puesto a disposición del juzgado, donde declaró durante toda la mañana de ayer.

Según fuentes de la investigación, el futbolista tuvo una fuerte discusión con su pareja a las dos y media de la madrugada, lo que hizo que acudiera al domicilio de la urbanización Molino de la Hoz la Policía Local de Las Rozas tras recibir una llamada de la mujer. A pesar de avisar a los agentes, la joven no presentó una denuncia contra el jugador, pero tuvo que ser trasladada al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por una ambulancia de los Servicios de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate (SAMER) de Las Rozas, a causa de las lesiones causadas, aunque recibió el alta horas después. Al no haber denuncia, todas las actuaciones se están realizando de oficio.

La primera versión de los hechos dada por el jugador es que su novia sufrió una caída accidental durante la discusión que ambos mantuvieron tras la llegada del futbolista a su domicilio. Lucas Hernández aseguró, según fuentes judiciales, que había salido a cenar con algunos compañeros de equipo y que su pareja le reprochó que llegara tan tarde a casa. Siempre según esta versión, la novia del futbolista golpeó el vehículo del rojiblanco, y la caída se produjo cuando éste intentó apartarla del coche. El futbolista nació en Marsella y juega en el Atlético de Madrid desde la categoría alevín, aunque no fue hasta diciembre de 2014 cuando debutó con el primer equipo de la mano de Diego Simeone.

Este incidente puede pasarle factura tanto en su club como en la selección francesa, en la que es internacional sub-21, si nos atenemos a las situaciones similares que han vivido otros futbolistas galos que han tenido problemas con la justicia como Karim Benzema o Mathieu Valbuena. Además, según ha informado 'Onda Madrid', el futbolista del Atlético tiene un proceso judicial abierto por una supuesta agresión en un karaoke en diciembre de 2015, en el que fue denunciado por un posible delito de lesiones. Su nombre se vio envuelto también en una nueva polémica durante el día de ayer después de que aparecieran unos 'tuits' correspondientes a los años 2011 y 2012 (tenía solamente 15 y 16 años), cuando ya militaba en la cantera del equipo rojiblanco y en los que apoyaba al Real Madrid e insultaba a Shakira, pareja del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, con el mensaje «y Shakira es una puta».

Ausencia ante el Leganés

Mientras no acabe el proceso y se esclarezcan los hechos, el Atlético prefirió no pronunciarse al respecto, al igual que su técnico Diego Pablo Simeone, que tampoco quiso opinar nada sobre la detención de su futbolista, que fue la ausencia destacada en el último entrenamiento previo al partido de hoy del Atlético frente al Leganés. «No tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y me parece apresurado dar una opinión», dijo ayer el Cholo.

Mientras, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, reclamó prudencia en este asunto. «Pido que se respete la presunción de inocencia de Lucas Hernández». Dicho esto, también añadió en su contra: «No me gustaría tener trabajando a mi alrededor a alguien que haya podido cometer una atrocidad de ese tipo, si ha sido así».