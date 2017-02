El Barça tira de corona en el Calderón

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, salió victorioso en su regreso al estadio en el que logró el título el pasado mes de mayo ante el Sevilla. Entonces, de modo agónico y en la prórroga, sumó un nuevo título que le mantiene como rey de copas español gracias al acierto de sus estrellas. Casi ocho meses después tiró de ellas para llevarse el partido y media eliminatoria ante un Atlético que no pudo arreglar su horrible primera mitad en la media hora final ante un Barça que deberá hacer autocrítica. Únicamente la fortuna evitó que se fuese del Calderón, donde probablemente se jugará la final del torneo a finales de mayo, lamentando haber desperdiciado dos goles de ventaja.

2 BARCELONA Atlético de Madrid: Moyá, Vrsaljko (Fernando Torres, min. 46), Godín, Savic, Filipe Luis, Gabi, Koke, Juanfran, Saúl (Gaitán, min. 58), Carrasco (Gameiro, min. 69), y Griezmann. Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Mascherano, Rakitic (Denis Suárez, min. 57), André Gomes (Rafinha, min. 71); Messi, Luis Suárez y Neymar. Goles: 0-1, min. 6: Luis Suárez. 0-2:, min. 32: Messi. 1-2, min. 59: Griezmann. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco). Amonestó a Saúl, Savic, Neymar, Griezmann, Gabi, Messi y Mascherano. Campo: Partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Vicente Calderón. Casi lleno y homenaje del público a Luis Aragonés en el tercer aniversario de su fallecimiento.

Peor es lo del Atlético, que no tiene la solidez de antaño. No es algo de estas semanas. Es algo que se nota desde hace unos meses. En Milán, además del alma, se quebró algo y el Cholo no parece saber solucionarlo. Ahora mismo no está ni física, ni táctica ni individualmente para competir con la mejor delantera de la historia del Barcelona. Es difícil recordar un Atlético tan permeable en citas grandes y más en el Calderón. Ya no se junta igual atrás, es más frágil en los duelos y el golazo inicial de Luis Suárez parece impensable al otro equipo, al de antes de Milán.

Optó de inicio por la presión alta, pero el Barça encontró mejor los filtros para salir de ella pese a no tener a Busquets e Iniesta. Mascherano, que dejó varias cesiones comprometidas que pudieron costar goles, regresó al puesto de '5'. De hecho, participó de modo activo en el 0-1. Griezmann se dejó robar una pelota por el argentino, que la dio con la puntera para Luis Suárez. El depredador arrancó en campo propio, cerca de la línea del centro del campo y se fue en carrera con un autopase largo de Savic y de Godín para presentarse solo a superar a Moyá.

La magia de la 'MSN'

Los locales, tras encajar el golpe, buscaron meterse en el partido. Primero a balón parado, con cabezazos de Godín, y después con bolas desde los costados. Eso sí, no encontraron cómo armar las contras las veces que lograron recuperar la pelota. Sí lo hacía su rival, gracias a la velocidad de su tridente. Neymar no se arrugó, encajó las patadas y se asoció con Suárez y sobre todo con Messi, que recibió solo en mediocampo muchas veces, quizá más que en todos los partidos anteriores en los que se midió al Atlético de Simeone. En una de ellas, soltó un zurdazo de 30 metros de empeine, que besó el palo antes de aterrizar violentamente en la red.

Al regreso de la caseta Simeone buscó cambiar la dinámica, ya que aquello olía a goleada. Devolvió a Juanfran al lateral diestro y tiró de Torres, que fijó a los centrales y liberó a Griezmann. Al menos con sus carreras de orgullo provocó algún sobresalto en el bando rival. La grada pedía un gol, algo que llevarse a la boca. Se cumplió su deseo, porque la media hora final pasó a ser un nuevo micropartido. Griezmann marcó de cabeza en una falta que peinó Godín y después tuvo en sus botas el empate, pero su remate a bocajarro lo sacó con las rodillas Cillessen. Se creció el Calderón con las arengas del Cholo y el recuerdo a Luis Aragonés. Apareció un Atlético puro, con la intensidad y la fe necesaria para la remontada.

Al Barcelona, con bajón físico, le costaba más salir. Carrasco, de media chilena, rozó el poste, mientras Luis Enrique pedía calma a su equipo para encontrar los espacios de una contra que podía ser definitiva. El 1-3 pudo llegar en un golpe franco que Messi colocó en la escuadra pero al que llegó de modo milagroso Moyá. En la otra portería, donde también rondaba Gameiro al final, Cillessen sufría. El guardameta del Barça se equivocó sacando la pelota, pero puso buenas manos a un disparo de Filipe Luis, vio de cerca cómo se escapaba un zurdazo de Griezmann y contuvo el coraje de un Atlético que, si no lo remedia en la vuelta, dejará libre el Vicente Calderón para que el vigente campeón pueda optar a revalidar la corona en el mismo estadio.