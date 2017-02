«El futbolista español está muy bien valorado en Chipre»

Jorge Larena hace mucho tiempo que cambió de aires. Tras pasar por equipos de la Liga como Atlético de Madrid, Las Palmas o Celta de Vigo decidió apostar por llevar su fútbol fuera de España. Se marchó al AEK Larnaca en 2014 y se convirtió en uno de los pioneros de un movimiento sorprendente, el de la emigración de futbolistas españoles a Chipre. Hoy ya son 33, ninguna liga extranjera en el mundo tiene más.

¿Cómo es la liga de Chipre?

Es una liga que está creciendo año tras año. Cada vez vienen más jugadores extranjeros. En la liga está sobretodo el Apoel que es el equipo más conocido porque suele ganar la liga y participar en la Champions, pero es una liga muy competitiva. Este año estamos varios equipos luchando por ganar el títulos.

¿Qué pensó cuando llegó la oferta de Chipre en 2014?

Yo estaba en el Recreativo y me comunicaron que lo mejor era probar fuera y justo salió la opción de Chipre. Hablé con algún compañero que estaba aquí y me hablaron muy bien. Al final siempre tienes esa incertidumbre de no saber como va a ser todo. Al final te cuesta adaptarte un poco porque las instalaciones y todo es diferente a España pero al final una vez que te acostumbras todo marcha muy bien.

¿Qué busca allí el futbolista español?

En Chipre se vive bien, muy tranquilo. En invierno hace buen tiempo y en verano también. Es un lugar apropiado para venir con la familia porque los niños pueden aprender idiomas. En el apartado deportivo al futbolista español lo tienen muy bien valorado. Tanto es así, que en nuestro equipo hay diez jugadores españoles, el entrenador y el director deportivo.

¿Por qué se fijan tanto en el futbolista español?

El hecho de que España haya ganado dos Eurocopas y un Mundial ha venido muy bien a los futbolistas españoles. Se le valora mucho más. En esta liga quizá hay un poco menos de ritmo y eso hace que jugadores veteranos como yo podamos alargar un poco más la carrera aquí. En Chipre gusta mucho el fútbol de toque. Desde que llegué solo he tenido entrenadores que buscaban esa filosofía.

33 jugadores españoles, la liga extranjera con más junto a la Premier League, ¿le sorprende?

Si que es verdad que en prácticamente todos los equipos hay españoles. Ahora han venido más. Eso significa que los jugadores que hemos venido antes hemos cumplido y que confían en nosotros.

En Chipre gusta mucho el fútbol de toque. Desde que llegué solo he tenido entrenadores con esta filosofía"

En su caso particular llegó en 2014 y ahí sigue, ¿Cómo han sido estos dos años y medio?

A nivel personal estoy muy contento. Prácticamente he jugado todos los partidos y he podido tener una continuidad que con 35 años igual en España no hubiera tenido. La forma que tiene de jugar el equipo se adapta muy bien a mis características. A nivel colectivo hemos conseguido dos años seguidos quedar segundos, algo que nunca había logrado la entidad en su historia y estamos luchando contra el Apoel que es el equipo con más presupuesto y en Europa llegamos hasta la última fase previa de la Europa League. Sería importante ganar este año la liga o la copa.

En el vestuario del AEK Larnaca sois diez jugadores españoles, ¿cómo se vive aquello? ¿predomina el español en el vestuario?

Yo creo que es como si fuera el vestuario de un equipo español con muchos extranjeros. Todo el mundo habla inglés y al final somos diez españoles pero tenemos un vestuario espectacular con el resto de futbolistas. Nos han aceptado muy bien.

Los jugadores del AEK celebran una victoria. / AEK Larnaca

En el AEK Larnaca - Anorthosis había hasta 17 españoles, más incluso que en partidos de la liga española, ¿Cómo vivieron aquel choque?

Tienen un proyecto parecido al nuestro, con bastantes españoles. Antes incluso tenían también el entrenador y el director deportivo. El partido fue una situación atípica porque que en un partido de Chipre haya 17 españoles es increíble. Fue algo bonito. Yo creo que en muchos partidos de la Liga no alcanzan esa cifra.

¿Qué echa de menos del fútbol español?

El fútbol español tiene un nivel de exigencia mayor y los campos son más espectaculares. Aquí igual hay una desigualdad mayor entre los equipos grandes y los pequeños pero también hay sorpresas. Hace poco hemos empatado contra los cuatro últimos.

¿Se plantea un cambio de aires en el futuro?

No. Ya tengo 35 años y he ampliado uno más mi contrato. Me encuentro muy bien pero debo ser realista, con mi edad ya poco más se puede hacer. Aquí me siento muy bien valorado, querido y estoy muy contento por como me van las cosas aquí. Seguiré mientras me aguanten las piernas.

Si tuviera que aconsejar a un futbolista español la liga de Chipre, ¿qué le diría?

Le diría que cada vez están viniendo jugadores más importantes como Barral o Piti. Son futbolistas que hasta hace poco estaban en Primera División en España y eso significa que hay equipos aquí con capacidad y que la liga está en crecimiento. Aquí hay mucha seguridad para la familia y se vive muy bien.