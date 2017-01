No se salió del guión esperado Luis Enrique en su comparecencia de ayer. No se quejó de las bajas de hombres clave como Iniesta y Busquets y desconfía del mal momento del Atlético. «Me espero una eliminatoria muy complicada, a la altura de lo que son unas semifinales de Copa. Tenemos claro que nuestro objetivo es ganar. Debemos jugar mejor y superar la presión alta», explicó. Recuerda que el Atlético «compite a las mil maravillas. Conocemos la versión del Atlético replegado, pero ahora también la de un equipo más atrevido, uno de los mejores que hay en el mercado europeo».

No sabe si el bajón del Atlético será positivo o negativo para el Barça. «No estoy seguro, pero hay una doble lectura. Yo creo que pueden centrarse y también les puede pasar factura su dinámica de resultados». No cree que estos contendientes puedan sorprenderse a estas alturas. «Tendríamos que hacer cosas diferentes y no veo a Simeone cambiando su estilo ni a mí el mío». «Será igualado, disputado, hemos jugado muchas veces contra ellos y todavía podemos cruzarnos en Champions», insistió. ¿La renovación de Messi?: «Tengo por salud personal no hablar de esos temas»., zanjó el asturiano.