El Barça descuida su juego y su actitud en el peor momento

El disparate arbitral del Villamarín, con ese gol no concedido al Barça pese a que estuvo medio metro dentro de la portería, un error por su envergadura similar al paradón de Bruno en Villarreal, no oculta que el equipo tiene un par de problemas muy evidentes que también le están lastrando en su intento de dar caza al Real Madrid en la Liga: no logra imponer su juego en los partidos en los que no están Busquets ni Iniesta y ya son demasiadas veces en las que entra demasiado tarde a los duelos.

El propio Luis Enrique prefiere centrarse en hacer correcciones deportivas antes que en criticar a los colegiados. De hecho reconoció que sus jugadores no merecieron ganar al Betis, posiblemente ni puntuar, un discurso similar al que hizo en el otro partido para olvidar de la temporada: en Liga en Anoeta ante una Real Sociedad superior. Curiosamente, logró dos empates (1-1).

Que el Barça ha descuidado el juego de posición que implantó Guardiola es incuestionable. Un tridente como el formado por Messi, Luis Suárez y Neymar obliga a apostar por un fútbol más directo y a convertir a los centrocampistas en equilibristas tácticos para que el sistema no se descomponga. Y no se puede decir que a Luis Enrique le haya ido mal la idea cuando ha ganado ocho de diez títulos disputados. Pero una cosa es cuando Busquets e Iniesta están en el campo defendiendo el estilo, con jerarquía para pedir balones en las inmediaciones del área propia y calidad para iniciar la jugada desde allí, y otra cuando juega cualquier otra combinación de medios. La solución suele ser Messi, que ya acepta hacer 'de Xavi' cuando hay dificultades en la creación, pero no siempre basta. Un problema de configuración de plantilla pero lo que enfada de verdad a Luis Enrique es la actitud. Aún aspira a todos los títulos, pero si quiere ganarlos ya sabe lo que le toca: mejorar la actitud y ser más regular en el juego.