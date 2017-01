El Real Madrid despeja los nubarrones

madrid. Cuando más oscuro pintaba el horizonte para el Real Madrid, los blancos despejaron los nubarrones que se habían cernido tras la eliminación copera con una balsámica victoria frente a la Real Sociedad en la que hubo más pólvora que brillo pero que le sirve para ampliar la brecha que le separa de sus adversarios en la pelea por el título. Los tantos de Kovacic y Cristiano Ronaldo fueron la mejor medicina para un paciente que sigue sin recuperar la fluidez y la fe en sus posibilidades, pero que se aleja de la sala de urgencias en la que podría haber quedado confinado de no haber ganado.

3 REAL MADRID

0 REAL SOCIEDAD Real Madrid: Keylor Navas, Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Casemiro, Kroos, Kovacic (Isco, min. 77), Lucas Vázquez (Marco Asensio, min. 83), Cristiano Ronaldo y Benzema (Morata, min. 65). Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Raúl Navas, Iñigo Martínez, Kevin Rodrigues; Zurutuza, Illarramendi, Juanmi, Canales (Granero. min. 77), Oyarzabal (Vela, min. 56) y Willian José (Xabi Prieto, min. 56). Goles: 1-0: min. 37, Kovacic. 2-0: min. 50. Cristiano Ronaldo. 3-0: min. 81. Morata Árbitro: Melero López (andaluz). Amonestó a Kroos y Lucas Vázquez, por los locales, y a Kevin Rodrigues e Íñigo Martínez por los visitantes, este último expulsado por doble amonestación. Campo: Santiago Bernabéu. Casi lleno.

Zidane dispuso de inicio a Danilo en la derecha y devolvió a Nacho a la izquierda tras el regreso de Varane al centro de la zaga para conformar la pareja habitual con Sergio Ramos. Avisó el técnico en la previa que el brasileño no es de los que se borran, y el lateral ratificó las palabras del francés. Se mostró animoso y descarado en el inicio, hasta el punto de jugar con fuego en alguna que otra ocasión. Pero fue Lucas Vázquez el que protagonizó la primera algarada ofensiva con una incursión por la izquierda que no acertó a rematar Benzema. Tenían ganas los blancos, pero la mala racha ha hecho mella en la confianza de los de Zidane. Se reflejó pronto en un par de acciones desafortunadas de Casemiro que pudieron costarle un disgusto a raíz de una falta del brasileño que botó su compatriota Willian José y que despejó apurado Keylor Navas. La pelota pertenecía a los de Eusebio, carentes los locales de un metrónomo que diese la pausa necesaria en el mediocampo. Una función a la que da lustre Modric pero que en ausencia del croata anda huérfana. Kroos es la precisión personificada, pero no un auténtico creador de juego. Kovacic se pierde en conducciones interminables y las pocas veces que da la pelota rápido evidencia que lo suyo no es la escuadra y el cartabón.

Habían demandado los merengues el cariño del público. Pero el Bernabéu andaba calentito tras el pobre desempeño de las últimas semanas y los primeros signos de disconformidad no tardaron en manifestarse. El receptor de los reproches tempraneros fue Cristiano Ronaldo, lento de nuevo en los controles y los regates. Mediaba un mundo entre la presión de los visitantes y la descoordinación de los locales cuando hacían conato de ella. La desangelada actitud de los de Chamartín casaba bien con el grisáceo día vivido en Madrid y abonaba los pitos de una afición que no sabe remar con su equipo cuando vienen mal dadas. Rebasada la media hora comenzaba a descargar con fuerza el cielo, y el Madrid amenazaba con naufragar. No tanto porque los 'txuri urdin' hubiesen inquietado demasiado la meta de Keylor Navas cuanto por la flojera del líder. El choque era plomizo, y sólo un error o una genalidad parecía capaz de animarlo. Ocurrió en el minuto 37 con un invitado inesperado. Rompió las líneas Kovacic, que encontró como aliado a Cristiano Ronaldo en su condición de asistente tras una combinación iniciada por Benzema. Con un toque dejó el portugués solo frente al portero al croata, que no desperdició la ocasión de reivindicarse. El Madrid pescaba casi sin cebo.

Zidane volvió a utilizar a Danilo, y Benzema no se ganó el indulto de los aficionados

Jugaba la Real contra el marcador y contra los antecedentes. Su última victoria en el coliseo blanco databa de 2004. En sus nueve últimas visitas, apenas un empate y ocho victorias locales. Salieron madridistas y donostiarras dispuestos a intercambiar golpes. Y ahí el Madrid tiene poco rival. Fueron de nuevo Kovacic y Cristiano los encargados de asestar el puñetazo, aunque con los papeles cambiados respecto al primer tanto: pase del medio centro y gol del luso.

Murmullo

Destensó el tanto del de Madeira a un equipo que veía la oportunidad de poner más tierra de por medio respecto a sus perseguidores tras los pinchazos del Sevilla y el Barça. Los goles indultaban a los blancos, con una excepción: Benzema. Fue el '9' el que conectó con Cristiano en la jugada que desembocó en el tanto de Kovacic, pero no le bastó para acallar el murmullo de una afición que demanda un delantero de sangre caliente. Sólo cuando Zidane optó por retirarle para dar entrada a Morata logró el francés los aplausos que se le habían negado mientras permaneció sobre el césped. Subsiste la duda de si el veredicto hubiese sido el mismo de no haber sido favorable el resultado.

A partir de ahí, el Madrid jugó a placer. En ningún momento dio sensación la Real Sociedad de poder revertir el resultado, como sí hizo hace una semana el Málaga en el mismo escenario. Morata puso la puntilla tras un magnífico centro de Lucas Vázquez desde la derecha. Tres tantos, como en Anoeta, finiquitaron a un conjunto que es una de las sensaciones de la Liga pero que volvió a cruzarse con su peor enemigo.