El Dos Hermanas recibe por vez primera al Malagueño

Dos derbis, el Dos Hermanas-Malagueño y el Rincón-Alhaurino, el primero inédito en El Duende, centran la atención de la vigésima cuarta jornada en el grupo IX de Tercera, en el que el Malagueño ha ampliado su ventaja respecto al Antequera a ocho puntos, pero los verdiblancos con un partido menos.

Dos Hermanas-Malagueño

Los locales, tras empatar en Antequera, no descartan la sorpresa. Fali Carmona es la única baja, por sanción. En cuanto al filial malaguista, se presenta dispuesto a continuar la racha, pero sin confianza. Mula, Arturo y David Ramos serán baja por distintas circunstancias. Podría entrar Ontiveros en el once Galeano y el central Luis, que no ha sido convocado por Marcelo Romero.

Rincón-Alhaurino

El Rincón quiere seguir en la zona media y dar una nueva alegría a su afición. Para ello intentará derrotar al Alhaurino, que llega necesitado. Bravo recupera a Acosta, aunque sigue sin poder recuperar a jugadores que llevan varios semanas sin jugar como Miguel, Albertillo, Joseíto, Yuste y Ángel. Tras dos buenos resultados a domicilio, la pasada jornada el Alhaurino vovió a 'pinchar' en casa, pese a que el equipo demostró ir a más. En Rincón de la Victoria los de Adrián Cervera piensan en dara la sorpresa. Triki es alta, mientras que Caro será baja por sanción.

El Palo-Atarfe Industrial

El Palo se encuentra en horas bajas. No ha comenzado bien 2017 y la escalada hacia los puestos altos no se da. La semana pasada cayó a domicilio acusando mucho la baja de su mejor jugador y máximo goleador, Falu Aranda. Mañana recibe al Atarfe yacon el aliciente de la vuelta de este jugador. El resto de la formación se prevé la misma que tan buen papel hizo en Martos, donde pudo puntuar.

Alhaurín Torre-Martos

Con la ratificación y renovación de Pepelu en la dirección técnica del equipo, el Alhaurín afronta con gran ilusión su partido de mañana ante el Martos. Todos saben que quedan 45 puntos y hay tiempo suficiente para que cambie la situación. El equipo malagueño ha fichado en las últimas horas al centrocampista Ángel.

Vélez-Huétor-Vega

El Vélez busca su tercera victoria consecutiva, algo que no logra de hace más de un año. Será el segundo partido seguido en el Vivar Téllez y buscan ganar al Huétor Vega. De nuevo hay novedades en una plantilla que sigue teniendo muchas altas y bajas. Llegan dos refuerzos de peso como el central Mosquera, procedente del Antequera, y Adrián, extremo izquierdo de pasado en el Málaga y que pertenecía al Alhaurín. Loren tiene la baja de Damián, que cumplirá su tercer y último partido de sanción.

Huétor-Tájar-San Pedro

Un San Pedro repleto de bajas visita al Huétor Tájar, uno de los equipos que más se ha reforzado para luchar por el 'play-off' de ascenso. El principal problema para los costasoleños está en la portería. El meta Benito firmó ayer un contrato por cuatro años con Las Palmas. Entrenará con el equipo de Primera que dirige Quique Setién, pero jugará con el filial, que es un claro aspirante a subir a Segunda B. Cintrano, Pepe del Río y Joselito siguen lesionados; Juan Pedro se pierde el choque por sanción. En principio el portero Bravo podrá debutar.

River Melilla-Antequera

El Antequera visita el estadio de La Espiguera, en Melilla. Aunque ya superó por 3-0 al River en la primera vuelta, no hay confianza alguna. Aybar contará con todos sus jugadores para este choque, salvo la duda del portero Calatayud. De esta forma, el conjunto blanquiverde, segundo en la tabla con un partido menos, prevé jugar mañana con Buzo; Juanjo, Dani Torres, Jairo, Tete; Del Pozo, Conejo; Félix, Sutil, Juanillo y Del Barco.