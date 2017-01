El Barça vence a la fatiga

Se clasificó para la semifinal de Copa el jueves, pasadas las once de la nochey compite el domingo al mediodía, sólo 60 horas después, con un desplazamiento de por medio y una pernoctación fuera de casa. El Barça, que arrastra lesionados a Busquets, Iniesta y Rafinha y tocados a Mascherano y Sergi Roberto. La escuadra de Luis Enrique se juega la Liga en cada jornada al ir por detrás de Real Madrid y Sevilla. El encuentro en el Villamarín ante el Betis, descansado y reforzado con fichajes invernales, no será una excepción. Y tres días después, la idea de una apasionante semifinal de Copa ante el Atlético en el Calderón. Una locura...«Estamos claramente al alza», reconoce Luis Enrique en alusión al estado anímico que impulsa al Barça a sentirse fuerte y capaz de poder con todo pese a lo apretado del calendario. El equipo azulgrana goleó 5-2 a la Real Sociedad, «el equipo más en forma de la Liga junto a nosotros», según comentó el entrenador asturiano, tras la vuelta de los cuartos de final de Copa. Lo hizo renunciando al estilo, cediendo la posesión al equipo donostiarra, esperando el momento de golpear a la contra, y el plan salió perfecto porque hubo concentración defensiva y repliegue conjunto de líneas combinado con la efectividad. Esta vez hasta el entorno más purista pareció entender que sin Busquets e Iniesta y Xavi, que ya lleva año y medio en Catar, sacar el balón jugado desde atrás era un riesgo absurdo, lo más parecido a un suicidio deportivo ante un equipo como la Real. Pero cuando Messi aparece todos los sistemas empleados parecen buenos. Ya no se obvia el sacrificio de Neymar ayudando en tareas defensivas, un desgaste digno de elogio. Y de Luis Suárez ya se sabe desde que llegó que es el primer defensa. Cuando el tridente tiene esa actitud y además sigue decidiendo los partidos, todo es optimismo. Y la mejor noticia para el Barça es que el fondo de armario no sólo da señales de vida, sino que es trascendental. Denis Suárez se ha soltado tras el gol liguero en Eibar y anotó un doblete ante la Real, Umtiti recuperó tres balones que acabaron en goles, André Gomes ayudó a la media, Aleix Vidal dio otra asistencia... Luis Enrique espera recuperar a Rafinha ya para el domingo y a Iniesta y Busquets para la Copa ante el Atlético, pero ahora está más tranquilo: los teóricos suplentes ya responden.