El Barcelona prolonga su sonrisa. Si las noticias que llegaban de Balaídos en la noche del miércoles ya provocaban las mejores reacciones en la ciudad condal, la clasificación para las semifinales de Copa por séptimo año consecutivo, derrotando de nuevo a la Real, confirmaba un gran mes de enero para los azulgrana. La escuadra de Luis Enrique suma ya cinco victorias seguidas y seis partidos sin perder desde aquella primera derrota en San Mamés recién estrenado el año, que hoy se antoja lejanísima para el barcelonismo.

5 BARCELONA

2 R. SOCIEDAD Barcelona: Cillesen, Sergi Roberto (Aleix Vidal, min. 46), Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Mascherano (Rakitic, min. 66), André Gomes, Denis Suárez, Messi, Luis Suárez y Neymar (Arda Turan, min. 75). Real Sociedad: Rulli, Aritz (Odriozola, min. 75), Raúl Navas, Íñigo Martínez, Yuri, Illarramendi, Xabi Prieto (Canales, min. 56), Zurutuza, Vela (Juanmi, min. 56), Oyarzabal y Willian José. Goles: 1-0: min. 17, Denis Suárez. 2-0: min. 55, Messi, de penalti. 2-1: min. 62, Juanmi. 3-1: min. 63, Luis Suárez. 3-2: min. 73, Willian José. 4-2: min. 80, Arda Turán. 5-2: min. 82, Denis Suárez. Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano). Amonestó a Vela, Neymar, Jordi Alba, Yuri, Luis Suárez e Íñigo Martínez. Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, disputado en el Camp Nou. 58.560 espectadores.

Puede engañar la goleada final de la que fue testigo el Camp Nou pues hasta el 2-0 no saltó por los aires la eliminatoria. En una segunda mitad vibrante y deliciosa para el público en general, el Barcelona reaccionaba hasta en dos ocasiones ante otras tantas intentonas de la Real por levantar el choque. No tuvieron piedad ante Rulli la escuadra capitaneada como siempre por un incombustible Messi. Nueva 'master class' del argentino, que marcó y asistió cuanto quiso para goce del personal.

La goleada la abría y cerraba un Denis Suárez que anda en racha. Fue en el primer disparo entre los tres palos cuando el Barcelona puso más tierra de por medio con la Real. Tras un cuarto de hora de fútbol impreciso y con más balones en largo de lo habitual, el equipo azulgrana se esforzaba por generar algo de peligro. Pero éste no llegaba, y sólo un robo de balón (la Real pidió falta sobre Prieto) y una salida rápida permitió que Denis Suárez alargase su idilio con el gol de las últimas semanas. El gallego sigue aprovechando las oportunidades que Luis Enrique le viene dando. Posiblemente, sea el jugador de los llamados menos habituales que mayor rendimiento esté dando al equipo en el último tramo de temporada.

Pero la actual situación de la Real no es casualidad. A este equipo le sobra trabajo, calidad y descaro para no achantarse ante ningún rival y mantuvo el tipo hasta el final. Eusebio no se guardó nada para la vuelta y sacaba el mismo once que en Anoeta plantando idéntica batalla. Honores a Eusebio y sus jugadores que no guardaron nada para el Camp Nou pese a que en unos días rendirán visita al Real Madrid en la lucha de estos por el liderato y de la Real por encaramarse a la cuarta plaza.

Ajeno a esto, el Barcelona buscaba consolidar esta racha positiva en la que anda inmerso y que le ha permitido recuperar parte de lo perdido en Liga y estar entre los cuatro equipos que pelearán por alcanzar la final copera. Para ello, Luis Enrique apostó por Mascherano como sustituto de Busquets. La creación llegaba por impulsos y los números mostraban apenas dos tiros a puerta en los primeros 45 minutos.

Pese a la falta de ocasiones de la que también hizo gala el cuadro vasco, el centro del campo txuri-urdin mostraba mejores maneras. También tras el descanso, la Real salió bien posicionada sobre el verde y con las ideas claras, pero la eliminatoria saltaba por los aires a favor del Barcelona apenas minutos después. Todo ocurrió en apenas 60 segundos. Cillesen lograba parar lo que parecía un gol clarísimo de Willian José, y a la contra, el Barcelona volvía a sacar sus colmillos. Galopada de Neymar que provocaba el penalti de Iñigo Martínez. Messi transformaba el disparo, más pena máxima que nunca, para los de Eusebio.

Con el reto imposible de hacer tres goles, el técnico de la Real Sociedad sacaba de una tacada a Canales y a Juanmi. El malagueño está de dulce y marcó un golazo levantándole el balón a Cillesen. Al de Coín se le da bien el Camp Nou, pero la sonrisa se le cortó al minuto. Luis Suárez respondía al tanto del joven ariete del equipo donostiarra con otra diana marca de la casa. El charrúa cercenaba cualquier atisbo de remontada y el Camp Nou se citaba a una nueva ronda copera pese a los últimos estertores del partido que incluirían un gol de Willian José y dos más del Barça, de Arda y Denis Suárez.