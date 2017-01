Busquets sólo estará dos semanas de baja

BARCELONA. El Barça ha acabado la primera vuelta de la Liga en su mejor momento de la temporada, con más jugadores de la plantilla sintiéndose protagonistas y dando la impresión de que puede sobreponerse a las lesiones de hombres tan importantes como Andrés Iniesta y Sergio Busquets tirando de la polivalencia de futbolistas como Rakitic, Arda Turan y Denis Suárez, por lo visto en Eibar (0-4), pero contando también con el creciente rendimiento de André Gomes y Rafinha, cuando esté disponible tras su último contratiempo. Tras un principio de temporada en el que se cuestionó con toda lógica el fondo de armario porque Luis Enrique no acababa de utilizarlo, en un momento clave del curso se han sumado a la causa Aleix Vidal, que dio otra asistencia en Ipurua, y Mathieu, muy correcto el domingo en un eje de la zaga con dos zurdos formada con Umtiti. «Con todos somos más fuertes», proclamó Luis Enrique hace unos días. Ese es el camino. Pese a la evidente irregularidad azulgrana en la primera vuelta, los números no son tan malos como pudiera parecer. El Barça llega al ecuador con 41 puntos, solo uno menos de los 42 del pasado curso, aunque entonces con un partido pendiente. Y en la 2014-15 llevaba 44, una victoria más. En ambas Ligas, que acabó conquistando, la cabeza estaba comprimida con Barça, Real Madrid y Atlético en un pañuelo, como ahora, pero sustituyendo al conjunto rojiblanco por el Sevilla. Es cierto que desde 2004 el equipo azulgrana no acababa la primera vuelta por debajo de la segunda posición (es tercero), pero llegar a la segunda vuelta teniendo a tiro a los dos equipos que le superan en la tabla ya es un triunfo para un Barça que llegó a estar muy tocado hace un par de meses.

Incluso es la mejor primera vuelta de las tres del Barça de Luis Enrique en número de goles (51) y con sus últimos resultados, ya ha mejorado el 'goal average' general respecto al Real Madrid, un factor que hay que tener en cuenta en caso de otro 1-1 en el clásico del Bernabéu y un hipotético empate a puntos final (+ 34 goles a +31). El conjunto blanco debe disputar un partido aplazado en su día en Valencia, un equipo que estará en mejor forma en febrero que en diciembre, cuando el encuentro estaba programado.

Todavía lejos

«Estamos muy lejos todavía de lo que necesitamos», afirma Luis Enrique, consciente de que al Barça, pese a sus últimos buenos resultados, sigue siendo irregular en su propuesta de juego. Ha mejorado en solidaridad, concentración y lectura táctica de los partidos, una situación que le ha permitido encadenar tres partidos seguidos sin encajar goles, pero en la construcción se sigue apostando demasiado por el fútbol directo, algo que sucede especialmente cuando no está Iniesta y que se hizo más notorio en Eibar desde los primeros minutos al caer lesionado Sergio Busquets por la entrada, pisando su tobillo, de Escalante. Afortunadamente para el Barça, Messi ya está para todo. En Ipurua hizo más de Iniesta que de Leo, consciente de lo que necesitaba su equipo, tocando y asistiendo con pases milimétricos a Luis Suárez y Neymar. Y eso sin perder puntería. Logró otro gol que le coloca en la cabeza del Pichichi que comparte con su amigo Luis Suárez, ambos con 15 goles.

Afortunadamente, las lesiones de Iniesta, Rafinha y Busquets, que estará unas dos semanas de baja, no son graves. Sin embargo, ninguno de ellos estará disponible el jueves en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Barça defiende el 0-1 de Anoeta ante una Real Sociedad valiente que se siente capaz de remontar la eliminatoria si el Barça nota en exceso la ausencia de sus dos jugadores más creativos del centro del campo. Ahora todo es optimismo en el Camp Nou, pero ya se sabe que en un club que soporta una exigencia enorme a diario, un mal resultado volvería a enturbiarlo todo. Luis Enrique intentará que no sea así.