El Barça con el gafe de Anoeta

La teoría de las rachas opuestas entre la ciudad condal y Madrid cobra mayor fuerza estos días. La cuesta de enero por la que atraviesa el equipo blanco es antagónica al buen momento en el que anda inmerso el Barcelona. Luis Enrique por fin ganó en Anoeta, el conjunto azulgrana rompió el gafe en San Sebastián y al barcelonismo le toca disfrutar por igual de la racha de tres victorias seguidas de su equipo como de los ahora continuos tropiezos del eterno rival.

1 BARCELONA Real Sociedad: Rulli, Aritz, Raúl Navas, Iñigo Martínez, Yuri, Illarramendi, Xavi Prieto (Canales, min. 75), Zurutuza, Vela (Juanmi, min. 71), Oyarzabal y William José (David Concha, min. 80). Barcelona: Cillesen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Busquets, Iniesta (André Gomes, min. 46), Rakitic (Denis Suárez, min. 68), Messi, Neymar y Luis Suárez. Gol: 0-1. min. 20, Neymar, de penalti. Árbitro: González-González (Castellano-leonés). Amonestó a Messi, Neymar e Illarramendi. Incidencias: 28.461 espectadores en Anoeta. Ida de cuartos de final de la Copa del Rey.

Esto es fútbol. Y si la crisis parecía instalada en Can Barça hace unas semanas, con la remontada al Athletic en Copa del Rey podría haber llegado la catarsis. Revivió en la competición del KO, goleó el Barça a Las Palmas y ahora pone franca la eliminatoria ante la Real Sociedad en un partido pragmático en el que aprovechó lo justo para sacar el resultado adelante. Un gol y a pensar en la vuelta en el Camp Nou.

No eran ni el escenario ni el ambiente ideal para que los de Luis Enrique mantuvieran la racha. El malestar reinante tanto en el club como en la ciudad por el día y el horario del duelo se tradujo en un duelo intenso por parte realista desde el pitido inicial que terminaría dejando más de un roce.

Se vio obligado el Barça a ponerse las pilas y ofrecer su versión más práctica. También le ayudó encontrarse con un gol a favor en el primer tercio del choque. Marcó Neymar de penalti que él mismo se fabricó y le bastó al Barcelona para afrontar el partido de la próxima semana con ventaja.

Neymar no pasa por su mejor momento. Su temporada es, cuanto menos, discreta. Aquel título olímpico parece haberse convertido en un lastre enorme en su rendimiento. Sólo hay que ver sus números. Quizás, ese gesto de Messi dejándole tirar los penaltis (por mucho que fuese el brasileño el que lo provocase) diga mucho de la labor de reinserción en la que anda inmerso el brasileño.

Más allá de los registros, anda espeso Neymar y el partido de Anoeta dejó varios ejemplos. En la primera que tuvo quedó más que demostrado, como ocurriría tras el descanso en un errático control que abortó una gran ocasión de su equipo. Eso sí, logró corregir su repertorio minutos después del primer cara a cara con Elustondo, que terminó cayendo en la trampa. Falta dentro del área realista y pena máxima que acabó en el fondo de la red. Se quitaba Neymar su particular espina en Anoeta y al Barça se le ponía el partido franco. La Real buscaba arrebatarle la posesión al rival y el conjunto azulgrana no se sentía del todo incomodo saliendo a la contra.

Imprecisiones

Por momentos, la batalla que ambas escuadras intentaban ganar en el eje de la medular arrojaba un cúmulo de imprecisiones que dejaron un bagaje cortísimo de ocasiones. Cillesen apenas intervino antes del descanso y las exigencias para Rulli no fueron mayores.

No mejoró el panorama tras la reanudación pese a que el equipo dirigido por Eusebio acabó volcado por completo en la portería azulgrana. Hasta en un par de ocasiones tuvo el empate. Sonaban tambores de guerra, nunca mejor dicho, y la Real Sociedad parecía no acusar esas horas menos de descanso en sus piernas. Tanto es así, que el Barça hacía del patadón a seguir un recurso cada vez más frecuente. La salida de Iniesta tuvo mucho que ver en esto pese al buen partido de André Gomes. Con todo, la imprecisión de Neymar evitó que el equipo catalán pudiese sentenciar no sólo el partido sino también la eliminatoria.

Con el Barça saliendo a la contra, Eusebio movía ficha con la entrada de Juanmi y Canales. El de Coín ya sabe lo que es amargarle un partido al Barça (un gol suyo le valió al Málaga para ganar allí) y buscó con ahínco el tanto del empate. Velocidad y calidad para fruncir aún más el ceño del banquillo azulgrana. También por la necesidad de refrescar sus efectivos en esa lucha abierta que mantiene el conjunto donostiarra por colarse en la zona Champions. Casi no reservó nada de inicio Eusebio para buscar las semifinales, tal y como hizo el Barcelona, al que le bastó ese único gol de penalti para acariciar las semifinales de la Copa.