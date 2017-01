La fe inquebrantable de Sampaoli que permite al Sevilla soñar con la Liga

madrid. Es el Sevilla un equipo que hace honor a su himno en cada partido, por aquello de que nunca se rinde o por lo de que el arte de su fútbol no tiene rival. Y si no, que le pregunten al Real Madrid. O al Atlético, al Celta, a la Real Sociedad... Porque lo cierto es que lo que la cuadrilla de Jorge Sampaoli enseñó jueves y domingo en el Sánchez Pizjuán no fue fruto de la casualidad. Con los números en la mano, de hecho, se puede confirmar a este como el mejor Sevilla de la historia, una que ya va camino de los 112 años.

No hay que remontarse tantos, eso sí, para encontrar el mejor precedente a los registros actuales. Justo una década en realidad, en la temporada 2006-07, cuando Juande Ramos situó a La Giralda entre la 'jet-set': ese curso el Sevilla levantó una Copa del Rey, otra de la UEFA y una Supercopa de Europa, y tras 18 jornadas era líder de la Liga con 37 puntos. Ahora suma 39 que le valen para ocupar la segunda plaza y ser considerado candidato al título, una etiqueta que a su técnico no le pesa: «Si jugamos como contra el Madrid en un futuro podremos competir en cualquier torneo».

Tres días después sus pupilos lo refutaron venciendo al conjunto blanco con los tantos de Sergio Ramos en propia meta y Stevan Jovetic. Unos goles que llegaron en el último tramo del partido, en esa franja que se ha convertido en coto privado del Sevilla; y es que a lo largo de la actual campaña, ha ganado 11 puntos entre el minuto 80 y el pitido final, más que nadie en esta Liga.

Detrás del éxito se encuentra un hombre, Jorge Sampaoli, al que no siempre vieron con buenos ojos en la capital andaluza. El pasado mes de junio, cuando el Sevilla firmó al técnico argentino, no pocos periodistas y aficionados pusieron en entredicho su valía. Filósofo, gurú o vendehumo fueron algunos de los calificativos que recibió antes siquiera de ponerse el chándal, unas críticas que se acrecentaron cuando se conoció que Juanma Lillo sería su asistente, y que hoy apenas se escuchan.

El talento no se negocia

El paso de los meses ha consolidado a Sampaoli como el hombre de moda en Nervión gracias a su fútbol vistoso, pero que podría no haber cuajado de tal manera. Las victorias en un primer tramo de curso con más puntos que juego llenaron de confianza a una plantilla que se ha fiado a ciegas de su míster y que recoge ahora los frutos del trabajo.

Una de las máximas del argentino es que la calidad nunca sobra en su equipo. Pocos clubes en la Liga pueden presumir de contar con tanto talento bruto entre sus futbolistas como el Sevilla, y el mérito de Sampaoli está no sólo en tenerlos implicados a todos, sino también en haberlos recuperado para la causa.

Son los casos de Samir Nasri, 'olvidado' en el Manchester City durante años e indiscutible faro sevillista ahora, y de Stevan Jovetic. El punta montenegrino apenas había disputado 67 minutos en el Inter de Milán hasta que el pasado martes llegó cedido al Pizjuán, y ahora, tras marcarle dos goles al Real Madrid, es el nuevo ídolo de una afición nervionense que ya sueña con la Liga.