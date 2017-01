«La Copa África es una fiesta»

La Copa África de Naciones arranca este sábado su edición número 31. Lo hace con toda una pléyade de estrellas como Pierre Emerick Aubameyang, Sadio Mané o Riyad Mahrez dispuestas a seguir haciendo de este torneo uno de los más trepidantes del fútbol mundial. En esta ocasión se celebra en Gabón del 14 de eneros al 5 de febrero y será retransmitida por Eurosport con un experto en este torneo, Lauren. No en vano, el que fuera parte del Arsenal de los 'Invencibles' fue campeón del torneo con Camerún en el 2000, siendo nombrado MVP, y repitió dos año después. Pocos como él saben lo que significa ser el mejor del continente.

¿Qué supone la Copa África para un futbolista africano?

Es una oportunidad para poder brindar a los aficionados la posibilidad de obtener un título, que para el continente es muy importante. Es un torneo que la gente en África la gente espera con mucha expectación.

¿Qué la hace especial?

Es una competición diferente al resto. En cada partido predomina la fiesta y el colorido. Es una fiesta.

La ganó en dos ocasiones, en el 2000 y el 2002 ¿Cómo fue aquello?

El primer torneo fue mucho más intenso. Jugamos la final contra Nigeria, que además era el anfitrión, con todo lo que supone ese partido. Camerún y Nigeria son como Brasil y Argentina. Son dos aficiones que se tienen muchas ganas y conseguir la Copa África allí fue espectacular. La segunda, en Mali, fue más tranquila por tener la experiencia de haberla ganado antes y tener un equipo más consolidado.

Aquella generación incluía a futbolistas como Geremi, Samuel Etoo o usted, ¿es la mejor de la historia de Camerún?

Creo que la de Roger Milla con aquel Mundial de 1992 fue a mejor a nivel global para Camerún, mientras que a nivel de títulos la nuestra ha sido la mejor.

¿Qué supusieron aquellos títulos y el Oro Olímpico para la población de Camerún?

Fue una alegría enorme ver a tantos africanos en la calle celebrando los títulos. Para el fútbol camerunés supuso decir que "somos la mejor selección de África", por encima de Nigeria que consiguió el oro cuatro años antes. Dio mucho prestigio.

Lauren, en los Juegos Olímpicos de Sidney. / Reuters

¿Qué le falta a los clubes africanos para dar un paso más en los mundiales?

A nivel individual hay muchos futbolistas que llegan a estar entre los mejores pero en el colectivo hay muchos factores que hacen que no se de ese paso. Se necesita inversión y que eso se vea reflejado en mejores condiciones de los terrenos de juego y que se inculque toda esa mejora desde la base.

Llegó muy pronto a España y se crió en Sevilla, ¿hubiera sido imposible una carrera similar siendo Camerún el punto de partida?

Hubiera sido mucho más difícil. Me he criado en la escuela deportiva del Sevilla desde los once años y allí inculcaron muchos valores que luego me ayudaron a conseguir mis logros. En África eso es más complicado, al jugador le faltan herramientas.

A pesar de ello eligió Camerún, ¿por qué?

Me llamó Thomas N'Kono y me comentó la posibilidad de jugar un Mundial. Ese es el sueño de cualquier niño y no me lo pensé dos veces.

Se enfrentó a España en la final de los Juegos Olímpicos del año 2000, ¿cómo vivió aquello?

Fueron sensaciones difíciles a nivel emocional. Yo me considero español, me he criado en Sevilla. Tenía enfrente a excompañeros como Jose Mari o Marchena y amigos españoles y familiares en la grada, pero cuando juegas una final lo que quieres es ganarla y recoger la medalla de oro.

¿Cómo ve la edición de este año?

Va a ser un torneo interesante. Tengo ganas de ver la evolución de los futbolistas que están jugando en ligas más potentes, y ver como se adaptan al cambio del clima, porque van a pasar del invierno de Europa a jugar bajo la humedad y el calor asfixiante de África.

Apuesto por Ghana. Tiene una selección compensada y un entrenador que conoce el fútbol africano"

¿Qué equipos ve favoritos para la edición de la Copa África de este año?

Yo apuesto por Ghana. Creo que es una selección bastante compensada con futbolistas que están jugando en equipos importantes y tiene un entrenador como Avram Grant (con el que coincidió en el Portsmouth), bastante conocedor del fútbol africano, ya lleva varios años ahí, y pienso que puede ser una de las favoritas junto a los equipos del norte del continente como Egipto o Argelia. Sin perder de vista a Costa de Marfil, claro.

¿Cómo llega Camerún?

Ha sorprendido mucho la ausencia de jugadores como Kameni, Joel Matip o Nyom. Son futbolistas con una trayectoria contrastada y no estarán. Camerún no tiene esa experiencia y si una selección muy joven que todavía genera dudas. Lo va a tener difícil.

Egipto o Zambia han levantado la Copa África recientemente sin demasiadas estrellas, ¿es más importante el colectivo en este torneo?

Es más importante el bloque y ahí Egipto con Héctor Cúper, un técnico que da mucha importancia al colectivo, tendrá mucho que decir. Es necesario tener gente con carisma, iconos, pero se necesita algo más para ganar el título.

Hay varios jugadores que han rechazado ir, ¿qué opina? (Afobe / Congo / Bournemouth), (Matip y Nyom /Liverpool y West Brom /Camerún)

Es triste verlo pero son cosas que pasan. Las nuevas generaciones ven que sus referentes no están yendo a sus selección. No es bueno, pero hay que entender los motivos y trabajar para que esos futbolistas reciban cariño y no tengan esa desafección.

El Palmarés de Lauren 13 títulos Supercopa de España 1998 (Mallorca) Premier League 2002 (Arsenal) Community Shield 2002 (Arsenal) FA Cup 2002 (Arsenal) FA CUp 2003 (Arsenal) Community Shield 2004 (Arsenal) Premier League 2004 (Arsenal) Community Shield 2005 (Arsenal) FA Cup 2005 (Arsenal) Fa Cup 2008 (Portsmouth) Copa África de Naciones (Camerún) 2000 Oro Olímpico 2000 (Camerún) Copa África de Naciones 2002 (Camerún) Comprar entrada

¿Es malo el calendario para los futbolistas que juegan en Europa?

Evidentemente. Hay miedo a perder el sitio en el equipo en el que juegas. Las grandes estrellas como en su día Samuel Eto'o o Didier Drogba mantienen su puesto cuando vuelven pero no todos tienen ese cartel.