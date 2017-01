El Barcelona, a remontar frente a un Athletic con fe en el pase en la Copa del Rey

barcelona. Dicen que la Copa del Rey es aburrida por su formato de eliminatorias a ida y vuelta que minimizan la posibilidad de sorpresas. No es el caso del Barça-Athletic de Copa que se juega esta noche (21.15, beIN LaLiga) en el Camp Nou, de vuelta de los octavos de final.

Se supone que los detractores de la Copa no vieron el fantástico encuentro de ida que se jugó el jueves en San Mamés, con victoria del equipo de Valverde (2-1) en un espectáculo al que no le faltó de nada, ni de lo bueno ni de lo malo: tres golazos de Aduriz, Williams y Messi, un poste del '10' azulgrana en el último segundo, un penalti clamoroso de Etxeita a Neymar que Fernández Borbalán no pitó a un par de metros de la acción, una agresión de Aduriz a Umtiti sin castigo en el campo ni en los despachos, dos expulsiones por doble amarilla de Raúl García e Iturraspe y una presión formidable del Athletic.

Es la primera final de la temporada para un Barcelona que seguro que tendrá más.Luis Enrique solo tiene la baja de Cillessen por lesión, aunque podría recibir el alta hoy e incluso jugar en su competición. En la ida, debido a su ausencia, el titular fue Ter Stegen. El entrenador se desmarcó, por cierto, de las crítica a los árbitros: «Yo respeto la opinión de Piqué, hablo con él muchas veces y ya es mayorcito para saber lo que debe decir, pero la postura del club está por encima y es incuestionable. Y por cierto, que se diga también, es intachable la postura del club y del entrenador, que soy yo, de no entrar a valorar decisiones puntuales. Lo fácil es quejarse y llorar ante las críticas generalizadas. Lo difícil es aguantar y no quejarse», dijo.

El Atlético sigue adelante

En el primer partido de vuelta de los octavos de final de Copa, disputado anoche, el Atlético consumó su clasificación para la siguiente ronda. En la ida ya había vencido a domicilio a Las Palmas por 0-2 y ayer cayó derrotado por 2-3. El cuadro de Simeone jugó un buen partido, pero se relajaron en los últimos minutos y permitió la victoria del cuadro canario.