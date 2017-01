Zidane: «No sé dónde está el techo de este equipo»

Madrid. Zinedine Zidane no pierde la sonrisa. Después de una nueva goleada, el Real Madrid alcanza los 39 partidos sin perder e iguala el récord del Barcelona de Luis Enrique, una situación que no es anecdótica para el técnico francés: «Estoy contento por lograr otra victoria, no es nada fácil conseguir lo que estamos haciendo. Es una satisfacción». «Estamos contentos con la racha, claro, no nos vamos a poner descontentos. Son los resultados que queremos. Queremos sumar en cada partido y no es fácil. Pero nosotros vamos a por todos los partidos y ahí estamos. La racha es la consecuencia del trabajo bien hecho, pero esto no nos importa. Nos importa el día a día, que los jugadores estén bien físicamente...», señaló.

Además, el francés no le pone límites a la racha de su equipo: «No sé dónde está el techo, vamos a intentar seguir así. Tratamos de hacer lo posible para que esto dure, y debemos demostrarlo todos los partidos. Los jugadores están muy juntos, pero yo no estoy solo, estoy rodeado de gente muy buena». Una palabras que no le impiden sacar pecho por lo que está consiguiendo su equipo: «Es nuestro mejor momento desde que soy entrenador. Cada partido que sumamos es una alegría para todos, para nosotros, el cuerpo técnico, y para la afición...». Sin embargo, quiso dar un papel primordial a los jugadores, «que son los más importantes», y añadió que «con su trabajo hacen que esto sea posible. Ahora tenemos tres o cuatro días para descansar y preparar bien un partido difícil, la vuelta de la Copa».

Por último, Zidane destacó su plantilla y la importancia de las rotaciones porque «cuando tienes un grupo de 24 pienso que vamos a ganar todos juntos. Luego pueden hacer la diferencia uno o dos, pero vamos a ganar todos. Cuando entrenas todos los días, vas a tener la oportunidad de jugar. En mi época éramos 13 jugadores y era distinto, ahora puedo rotar, cambiar y, que todos se sientan importantes».