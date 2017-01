Yeray no necesitará de momento quimioterapia

Yeray Álvarez, central del Athletic, evoluciona de manera «positiva» tras serle extirpado el testículo derecho como consecuencia de un tumor y, al menos de momento, no precisará «ningún tratamiento complementario», por lo que el defensa vizcaíno no deberá someterse a sesiones de quimioterapia. «Una vez realizada la intervención quirúrgica (el pasado 27 de diciembre) y analizadas todas las pruebas diagnósticas pertinentes, los especialistas consideran que la evolución del paciente es positiva y que, en el momento actual, no necesitará ningún tratamiento complementario», anunció ayer el Athletic, que saltó al campo con camisetas de apoyo al defensa como hizo el Barcelona.

«No se nos ocurre mejor noticia para comenzar 2017: Yeray sigue superando rivales. ¡Gracias por vuestros mensajes de apoyo!», publicó después en las redes sociales el club, cuyo mensaje fue retuiteado por el central que cumplirá 22 años el día 24. «El jugador prosigue su recuperación tras la orquiectomía realizada y la evolución de la misma determinará su incorporación paulatina a la disciplina del grupo durante las próximas semanas».