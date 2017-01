El 'Gato' renueva la ilusión

Se puede decir que el malaguista es optimista por naturaleza. A pesar del convulso mes de diciembre que ha vivido el club, los seguidores parecen haber pasado página con el nuevo año, que ha traído a un entrenador de la casa. Eso sí, el rendimiento de la defensa y los fichajes sigue siendo cuestionado.

Macarena Muñoz

«Traer a otro entrenador no habría funcionado»

O1. Sabía que se iba a ir. Nunca consiguió que su forma de jugar cuajara en este equipo.

2. Conoce a los jugadores, y eso es una ventaja. Traer a otro entrenador, que hubiese necesitado un periodo de adaptación, no habría funcionado.

3. A los que peor veo es a los centrales. La defensa es débil; estaríamos más tranquilos con Weligton. Si viene un delantero, mejor todavía.

4. Me gustaría que terminara entre los diez primeros, aunque siempre se sueña con más. En la Copa estaba claro que no iba a llegar muy lejos.

Juan Campoy

«Juande tiró la toalla demasiado pronto»

O1. Un poco sorprendente. La afición debería haberle dado más confianza, pero él tiró la toalla demasiado pronto. Quizá le faltaba carácter. Eso sí, se ha ido con honestidad.

2. Me gusta que hayan apostado por un hombre de la casa. Lo importante es ilusionar a la afición.

3. Un central. Llorente no da la talla y el centro del campo necesita acoplarse.

4. Espero que la apuesta por Romero salga bien y el Málaga esté entre la sexta y la séptima posición.

Jonathan Roberts

«Romero aporta confianza y experiencia»

O1. Estupenda. No me gustaba su forma de jugar. El partido ante el Córdoba fue una vergüenza y él debería haber dado la cara en la banda.

2. He seguido su trayectoria como entrenador y me gusta. Tiene confianza y experiencia, pero hasta el final de la temporada no sabremos si ha cumplido o no.

3. Un delantero. Desde que se fue Salva el Málaga no ha tenido a nadie así, salvo quizás a Rondón. No me gustan Llorente ni Mikel.

4. Me encantaría que se clasificara para la Europa League. Quedar entre los diez primeros ya estaría bien.

Ramón Santana

«Cualquier fichaje será bienvenido»

O1. Me sorprendió mucho. Creo que el equipo iba en buena línea, aunque es verdad que el juego era mejorable.

2. No le conozco lo suficiente, pero puede funcionar. Hay que darle mucha confianza.

3. Sí, sobre todo en el centro del campo creo que hace falta una pieza clave. En cualquier posición lo que venga será bienvenido, a ver si los Reyes Magos traen algo.

4. Me gustaría que terminara entre los ocho primeros de la Liga, y creo que lo puede conseguir. Tengo ilusión por este equipo.