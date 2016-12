Una plantilla a coste cero

Las rebajas del mundo del fútbol comienzan un año más a partir de enero. Desde mañana pueden comenzar a negociar con clubes aquellos jugadores que terminan contrato en junio. Esta fórmula permite a los agentes obtener contratos más suculentos y a los equipos fichar a coste cero, un auténtico chollo para los directores deportivos que quieran optar al 'Premio Monchi'. En esta ocasión el escaparate cuenta con jugadores de la talla de Axel Witsel (Zenit de San Petersburgo), Santi Cazorla (Arsenal) o Pepe (Real Madrid). Con ellos y otros futbolistas de acreditado nivel se podría conformar una plantilla dispuesta a pelear por títulos.

En la portería el equipo 'low cost' podría contar con tres porteros de sobrada experiencia. Iker Casillas ha vuelto por sus fueros y su Oporto es uno de los clubes menos goleados de Europa. En Do Dragao quieren renovarle, tal y como aseguró su presidente, pero el mercado es caprichoso y más para alguien de su historial. Junto a él, lucharían por el puesto un Adrián San Miguel que ha perdido peso en el West Ham esta temporada y Benoit Costil, del Stade de Rennes y uno de los metas más cotizados de Francia. Didier Deschamps ya contó con él para los 'bleus' en noviembre.

Una zaga polivalente

Ibrahimovic o Balotelli serían fichajes de riesgo dado el volcánico carácter de ambos

En defensa se podría organizar una zaga de lo más versátil. Pepe sería un fichaje de relumbrón si finalmente no opta por el dinero que ofrece la liga china. Su compañero de batalla en este equipo se lo disputarían Gonzalo Rodríguez, ex del Villarreal y fiable como pocos en la Fiorentina en las cuatro temporadas que lleva allí, y Per Mertesacker, un defensa 104 veces internacional por la 'mannschaft' y muy utilizado por Arsène Wenger la pasada campaña. La línea de cuatro la completarían Pablo Zabaleta o Lichtsteiner por el carril diestro, ambos acostumbrados a sobrevivir a la llegada de competidores en el Manchester City y la Juventus de Turín, respectivamente, y Gael Clichy y Jaume Costa en el lateral zurdo.

El equipo contaría con un centro del campo capaz de amoldarse a las diferentes variantes del juego. Xabi Alonso, Tiago y Cazorla competirían por dos puestos en el doble pivote. El jugador del Bayern sobrevive en uno de los conjuntos más poderosos de Europa y continúa siendo un futbolista capital para Carlo Ancelotti, mientras que sus rivales por el puesto tendrán que dejar atrás sus respectivos problemas físicos y retomar el nivel que les llevó a ser jugadores clave en el Atlético y en el Arsenal, respectivamente.

En la media punta las opciones se multiplican. Witsel apunta a la Juventus, tal y como el propio futbolista ha reconocido. También terminan contrato y son un caramelo jugoso en el mercado dos jugadores venidos a más como Kevin Prince Boateng, actualmente en Las Palmas, o un Yayá Touré que vuelve a contar, y de qué manera, para Pep Guardiola en el City. El cuarto competidor por el puesto es Xabi Prieto, uno de los pocos 'one club man' que quedan y un jugador con talento para el último pase y la llegada.

Otra opción para desatascar vendría desde las bandas. Arjen Robben ha sido uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta durante años y esta temporada vuelve a serlo con cinco goles y cuatro asistencias en los diez partidos que lleva de Bundesliga. Tampoco se cansa de regatear un Jesús Navas al que Pep Guardiola utiliza como revulsivo y al que otro nuevo impulso en el mercado del City podría dejarle en fuera de juego

En la delantera el equipo podría tener dos de los 'chicos malos' de Europa. Zlatan Ibrahimovic está feliz en el Manchester United, el técnico José Mourinho quiere renovarle y cobra 13,5 millones de euros. Motivos de sobra para que no cambie de aires. «Fichar a Balotelli gratis todavía es caro». Así calificó Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, la llegada del italiano al Niza, pero se equivocó. 'Súper Mario' triunfa en la Ligue 1, donde ha marcado ocho goles en nueve partidos y vuelve reforzado al mercado como agente libre. Si el carácter volcánico de estos dos pura sangre volviese a hacer acto de presencia, en el banquillo estarían esperando su oportunidad Fernando Torres, del Atlético de Madrid, y Saido Berahíno, delantero de sólo 23 años del West Bromwich Albion, internacional por Inglaterra el pasado año y destinado a lograr metas importantes.

Así es el equipo 'low cost' al que perfectamente podrían dirigir el asturiano Luis Enrique, cuya renovación por el Barcelona parece estancada, o dos entrenadores carismáticos y ampliamente experimentados como el holandés Louis Van Gaal o el argentino Marcelo Bielsa, ambos esperando nuevos desafíos desde que se desvincularan del Manchester United y el Olympique de Marsella, respectivamente.