Tres malagueños y un jugador blanquiazul, en la Champions for Life

Sevilla. Los malagueños Juanmi, Alexis y Brahim, que formaron parte de la selección andaluza, y el futbolista del conjunto blanquiazul Pablo, alineado en el once de LaLiga, tomaron parte anoche en el encuentro Champions for Live. No intervino, sin embargo, Recio, que también estaba convocado.

En esta cita el fútbol español mostró un año más su cara más humana con un festival de goles y de solidaridad en la tercera edición de esta fiesta, una iniciativa de LaLiga y de UNICEF España para obtener fondos para la infancia más necesitada. Este encuentro benéfico se jugó en el Benito Villamarín.

Con el lema 'Un partido para recordar', el estadio del Betis vistió sus mejores galas en una cita en la que poco importaban los colores de cada uno y quién se llevara la victoria, pues todos fueron de UNICEF y de su labor de protección y ayuda a la infancia más desfavorecida en todos los rincones del mundo.