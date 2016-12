La agencia antidopaje española investiga a Nasri por un tratamiento intravenoso

La agencia antidopaje española investiga a Samir Nasri, centrocampista francés del Sevilla FC, después de que una clínica de Los Ángeles informara haberle dado un tratamiento intravenoso con vitaminas, según han indicado fuentes de la institución este miércoles.

"La agencia a raíz de esa información ha iniciado una investigación para saber de qué tipo de tratamiento se trata", ha explicado una fuente de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) que ha solicitado el anonimato.

La información había sido revelada esta tarde por el diario El País, al que una fuente de la AEPSAD indicó: "Que un deportista esté en una clínica como esa ya es sospechoso". El propio establecimiento, llamado Drip Doctors (Doctores del gota a gota), informó en su cuenta de Twitter del tratamiento intravenoso "a domicilio" ofrecido a Nasri, junto a una foto del futbolista y una responsable del centro.

El tratamiento lo "mantendrá hidratado y con excelente salud durante su ocupada temporada con el @SevillaFC", escribió la clínica, que en su página de internet ofrece tratamientos cosméticos, contra el envejecimiento y para mejorar el sistema inmunológico y asegura tener clientes como Chris Brown o Sean Kingston.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC