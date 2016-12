Luis Enrique: «Es ridículo comparar a Messi con melones de oro»

Luis Enrique quiso hacer balance del año en una entrevista al canal oficial del Barcelona que será emitida hoy y de la que el club azulgrana ha dado algunos adelantos. Entre sus respuestas, destaca en la que sale en defensa de Leo Messi por el hecho de no haber recibido el Balón de Oro, que ha recaído en Cristiano Ronaldo: «Messi puede jugar de lo que quiera, es una cosa diferente. Es ridículo que comparen premios, melones de oro... A Messi no se le puede comparar ni con los jugadores actuales ni con los anteriores. No ha habido (nada igual) ya no en los actuales jugadores (...) en los anteriores tampoco». Para el entrenador del Barcelona, no hay duda de que el '10' de su equipo es el mejor del mundo y de la historia.