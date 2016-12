Abreu da con la (Santa) Tecla

Que continúe la 'locura'. A sus 40 años, el fútbol de Sebastián Abreu no conoce límites. Donde otros se acomodaron, él decidió arriesgar; y cuando el resto de su generación se retiró, el 'Loco' firmó un nuevo contrato. Siempre el penúltimo. Ha celebrado goles en Defensor, San Lorenzo, Deportivo, Real Sociedad, Cruz Azul, Botafogo... Así hasta 22 equipos, por ahora. En julio fichó por el Santa Tecla salvadoreño en busca del título número 14 en su carrera, y ahora lo deja con el objetivo cumplido y dos goles decisivos en la final. Emprende un viaje más, billete a Brasil: Bangú será su casa en 2017.

Nunca un apodo hizo más justicia que el del 'Loco' Abreu, un futbolista capaz de lo mejor y de lo peor, que no deja indiferente a nadie. Impredecible. Único. Cuando hace seis meses firmó por el Santa Tecla de El Salvador ya avisó de que no lo hacía para 'agonizar' su retirada ni para engrosar su lista de clubes, que alcanzaba los 22, sino para volver a ganar un título. «El objetivo es poder ser protagonista, mantener la línea del equipo y ser campeón, lo más lindo que hay», confesó entonces en una entrevista a Marca. No iba de farol el uruguayo, que ya celebra su decimocuarto trofeo como profesional.

Abreu ha sido actor protagonista, como a él le gusta, en el Apertura salvadoreño que ha levantado Santa Tecla: en la final, no sin un punto de emoción, el 'Loco' marcó un doblete para sellar la remontada de su equipo ante Alianza. Con 1-2 en el marcador, Ernesto Corti, técnico tecleño, dio ordenes claras de buscar con centros al área la testa del 'nueve' uruguayo. A falta de 13 minutos para la conclusión, Abreu 'cazó' el empate, de cabeza, un gol que lleva repitiendo 22 años. Con el tiempo cumplido, el charrúa repitió la fórmula: 3-2 y el título a la maleta.

A ella porque el 'Loco' se despedía de Santa Tecla en ese partido. El 2017 que ya llega jugará en Bangú, su vigesimotercer club en otros tantos años de carrera. Una trayectoria que comenzó en Uruguay allá por 1994 y que le ha llevado a Argentina, Brasil, España, México, Israel, Grecia, Ecuador, Paraguay y El Salvador, de momento. Tiene 40 años pero no fecha de caducidad. Tampoco quiere hablar de récords como el de los 27 equipos de Lutz Pfannenstiel, sólo le mueve la pasión por la pelota.