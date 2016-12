Parejo tensa aún más su situación en Valencia al aparecer ebrio y fumando

madrid. Nueva polémica en Valencia, aunque esta vez no es ni por resultados, ni por declaraciones de Cesare Prandelli ni por decisiones de Peter Lim. El protagonista es Dani Parejo, que fue grabado en una discoteca con evidentes signos de embriaguez y con una pipa de fumar en la mano mientras baila con amigos. La grabación la realiza uno de los chicos que aparece junto a Parejo y que parece hacerlo con consentimiento del futbolista. De hecho, este chico asegura en un momento del vídeo que «cómo la toca el colega, cómo la toca, cómo la toca. Lo mejor que tiene el Valencia. Me cago en los muertos de Prandelli. Parejo, primo, no te equivoques».

Este vídeo es una nueva muesca en la relación de Parejo con el Valencia. En enero, Gary Neville le quitó el brazalete de capitán y en agosto, con Pako Ayestarán en el banquillo, fue apartado del grupo por su actitud en los entrenamientos ya que entendía que sólo buscaba salir de la entidad con destino a otros clubes, El más interesado fue el Sevilla. El centrocampista, una vez volvió a la disciplina del grupo, aseguró que los aficionados le decían por la calle que tenía que correr más, que se esforzara y que era «un perro».

Ahora había sonado para salir en el mercado de invierno y algún equipo de la Premier, se habla del Southampton, ya se había interesado en su fichaje. Veremos si este vídeo es el detonante final para su salida. El jugador quiso pedir disculpa. Primero, a través de su cuenta de Twitter: «Lamento las imágenes aparecidas porque son impropias. Sólo me queda pedir perdón a la afición, al club, al entrenador y a mis compañeros», señala. Además, Parejo señaló: «no sirve de excusa, pero estaba en mi tiempo de ocio y sin tener programada sesión de entrenamiento al día siguiente. Añadir también que no conozco de nada a quien aparece conmigo en el vídeo. Siento enormemente lo sucedido», finalizó en su artesanal comunicado en las redes sociales.

Viendo el impacto hizo una comparecencia, en la que no admitió preguntas, en la que quiso reafirmarse en sus palabras. Prandelli, después, consideró que el vídeo es una «chiquillada», si bien anunció que tras el partido ante el Leganés el club tomará medidas al respecto. «A Parejo no lo he convocado», explicó el italiano, que recordó que todos los jugadores ahora son transferibles.

El apoyo más inesperado para Parejo llegó desde Sevilla. Jorge Sampaoli, no escondió el interés que mostró en su fichaje el pasado verano pero explicó que ahora mismo el Sevilla se ha marcado otras prioridades en el mercado.