ETERNA DISYUNTIVA

En el deporte local existe una disyuntiva recurrente. ¿Cuál es la prioridad: mejorar el nivel competitivo o asegurar la identificación con una amplia representación de jugadores locales? Pocas veces, más bien casi nunca, es posible cumplir con ambas premisas, y no siempre se acepta de buena gana que el camino elegido sea el primero.

Les podría poner el ejemplo del Rincón Fertilidad Málaga, un club que lleva tres años subiendo peldaños a costa de dejarse jugadoras locales en el camino, pero me voy a referir en realidad al de la sección femenina del Málaga. La reestructuración del proyecto este verano no fue del todo bien vista, porque se iban a un lado los arquitectos históricos de este equipo (Manuel Hernández Navarrete e Isa Guerrero) y se apostaba por otro entrenador (Antonio Contreras) y sus fichajes de fuera. A la postre la apuesta ha servido para certificar el ascenso, de una forma brillante, con seis goles en contra en 29 partidos y con tres triunfos en la liguilla definitiva. ¿Cuál ha sido la servidumbre? Que la cuota de malagueñas se ha reducido, aunque sigue bien presente. Lo que resulta mucho más difícil, salvo que coincida una generación histórica, es llegar a la élite y brillar sólo con piezas locales.

Por eso desde estas líneas me gustaría destacar también el papel de Adriana, líder absoluto en el campo de este Málaga que regresa a Primera. Después de haber jugado en Estados Unidos, de ser 'Pichichi' en la élite o de jugar en la selección absoluta, no se le cayeron los anillos por aterrizar en Segunda. No sólo eso, su comportamiento y su implicación han sido máximas. Ha 'distefaneado' en el campo, haciendo de 'diez', de 'nueve' (43 dianas) y hasta de 'seis', y ha disfrutado de la celebración como la más joven del equipo. Si la temporada anterior dejó un apoteósico 5 de abril (el del triunfo del Málaga en Gijón que cambió su sino y la conquista de la Eurocup por el Unicaja), en esta, más escasa de logros, habrá que quedarse con la fecha del 27 de mayo, con dos ascensos (féminas y Atlético Malagueño) y con esos dos goles de antología de María Ruiz y Abeledo.