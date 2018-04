eSports: El paso de 'gigante' de los malagueños Giants Miembros de Giants durante la presentación de Vodafone. / Vodafone Giants El equipo cierra una alianza con Vodafone como patrocinador y modifica desde ahora su nombre SUR Málaga Miércoles, 4 abril 2018, 12:35

Vodafone España y Giants Gaming han presentado este martes la alianza con la que ambicionan convertirse en el mejor equipo profesional de deportes electrónicos del país. Vodafone Giants estará en las principales competiciones nacionales e internacionales de eSports. El equipo contará con 35 jugadores profesionales que participarán en campeonatos y ligas de League of Legends, Call of Duty, Hearthstone, FIFA, CS:GO y Clash Royale.

Con este acuerdo, Vodafone consolida su apuesta por los eSports. La sede nacional del equipo se mantendrá en Málaga y la Gaming Room estará ubicada en el Polo Digital, un espacio único en la localidad andaluza que promueve la innovación en la industria de los videojuegos.

Cristina Barbosa, Directora de Imagen & Marca de Vodafone España, ha comentado: “Estamos muy ilusionados con esta alianza que supone un paso adelante en nuestra estrategia y ambición por liderar los esports en España. Queremos ser protagonistas de la competición y contribuir al entretenimiento de todos los aficionados, manteniendo nuestro compromiso de aportarles valor a través de nuestros contenidos y ayudarles a alcanzar su mejor nivel como jugadores”.

Por su parte, José Ramón Díaz, presidente de Giants, ratificaba la importancia de este acuerdo: “Para un club pionero en España como Giants es un orgullo contar con el operador pionero de los esports como sponsor. Es un acuerdo muy importante para nuestro club, nos tomamos muy en serio con quién nos asociamos y creemos que es una gran oportunidad para ambas marcas. Además, llega en un momento muy especial para Giants, este 2018 es nuestro décimo aniversario y llevamos un tiempo preparando algo muy especial para nuestros fans.”

Nuevos contenidos en Twitch y YouTube

Este martes también se anunciaron los cambios que se producirán en los contenidos del canal de YouTube y Twitch de Esports Vodafone. Por un lado, se actualizan los vídeos de la Esports Vodafone Academy, ya que desde ahora los streaming serán de una hora y de lunes a viernes se hablará de todos los juegos en los que participa el equipo Vodafone Giants, además de contar con pequeñas píldoras de los jugadores profesionales en las que los espectadores podrán aprender nuevas técnicas y mejorar sus habilidades.

‘Speedrun’, el noticiario sobre deportes electrónicos que se emite a diario en el canal de Twitch de Vodafone, también se actualiza con una propuesta basada en las opiniones de los usuarios a través de Twitter y un resumen de esa conversación al final del día.

Por último, las A.M.A. (Ask Me Anything), entrevistas a personalidades influyentes del mundo de los videojuegos y los deportes electrónicos, se producirán una vez al mes en el Esports Garage y acogerán a público en vivo. La primera de ellas con este nuevo formato será el próximo 24 de abril a las 19:00 horas y tendrá como protagonista a Alfonso Ramos, bicampeón del mundo de FIFA y actual jugador de Vodafone Giants.