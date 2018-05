Rubén Ruzafa cumple los pronósticos y se lleva el Campeonato de España en el XTerra de Rincón de la Victoria

El triatleta de cross rinconero Rubén Ruzafa cumplió los pronósticos y se impuso ayer en la prueba XTerra disputada en su localidad de origen, por lo que se ha proclamado campeón de España de la especialidad. Lo hizo con una gran autoridad aventajando en más de seis minutos al segundo clasificado, el catalán Xavier Jové, mientras que en tercera posición ha quedado el vasco Ander Lazkano, a seis minutos del subcampeón.

Por su parte, en féminas el primer puesto del podio ha sido para Eva García, de Guadalajara. En segunda posición ha quedado la madrileña Sara Bonilla, mientras que el tercer escalón del podio ha sido para Rocío Espada.

La prueba incluyó un primer segmento de natación de 1.500 metros en la playa, junto a la desembocadura del arroyo Granadillas. Ruzafa salióen cuarta posición del agua aunque en el kilómetro 6 del segmento en bicicleta de montaña, su gran especialidad, ha conseguido alcanzar al primer clasificado, que en ese momento era el alemán Jens Roth. A partir de ahí el seis veces campeón del mundo de triatlón cross ha ido incrementando su ventaja hasta llegar al tercer segmento, el de la carrera a pie, con más de cinco minutos de ventaja sobre el triatleta catalán.

Roth sufrió una caída en la bicicleta y finalmente solo ha podido ser quinto clasificado, por detrás de Yeray Toquero. La prueba ha discurrido por los montes próximos al arroyo de Granadillas, con un exigente circuito en bicicleta y otro de carrera a pie, que ha incluido la subida al Cerro del Tío Cañas.

Ruzafa se mostraba «muy satisfecho» por el resultado conseguido en su primera cita de la temporada en XTerra, en un año en el que sus dos grandes retos volverán a ser los mundiales XTerra, el 28 de octubre en Hawái, y de la Federación Internacional de Triatlón (ITU), el 10 de julio en Dinamarca. He tenido muy buenas sensaciones, me he encontrado muy cómodo y ha sido una prueba muy bonita, competir y ganar en casa siempre es muy gratificante», ha declarado al término de la competición. La próxima cita en su calendario internacional será el 2 de junio en el XTerra de Portugal.

La cita de Rincón de la Victoria ha supuesto el regreso de la marca XTerra a la provincia tras las dos ediciones disputadas en La Vuñuela en agosto de 2014 y marzo de 2015. La competición ha incluido además una modalidad sprint para triatletas populares, con 750 metros de natación, 13 kilómetros en bici de montaña y 6 kilómetros de carrera a pie. En hombres el podio lo han ocupado Javier Aranda, Pablo Ramón Vera y Javier Alburquerque, mientras que en mujeres las tres primeras han sido Paula María Oliver, María de Gracia Córdoba y Alícia Arjona.