Opciones malagueñas en el maratón

Cristóbal Ortigosa, del club Cueva de Nerja-UMA, y Javier Díaz Carretero, del San Pedro Alcántara, son los dos nombres propios malagueños a seguir en el Maratón de Málaga de este año, que se disputa mañana, con salida a las 9.00 horas desde el Paseo del Parque y meta en el mismo espacio. El joven de Villanueva del Trabuco, de 29 años, afronta la que será su decimoctava prueba de 42.195 metros en este 2017, lo que supone toda una heroicidad, ya que en todas ellas ha conseguido bajar de las 2 horas y 30 minutos, hasta situar su mejor marca personal en las 2 horas y 22 minutos, conseguida en Suiza el pasado 15 de octubre.

Para el veterano corredor sampedreño, de 41 años, será, sin embargo, su debut en la prueba malagueña, y su duodécima maratón, tras debutar en 2006 en Vitoria, cuando se proclamó campeón de España, con una marca de 2 horas y 19 minutos. «El año pasado iba a correrla, pero se suspendió por la tromba de agua. Este año esperamos hacer una buena carrera, me he preparado a conciencia para ello, y siempre es muy motivador competir en casa, vamos a intentar plantarle batalla a los keniatas», manifestó ayer a SUR Díaz Carretero, quien explicó que intentará competir junto a Ortigosa, «ayudándonos a tirar fuerte juntos», apostilló.

Para ello, contarán con varias liebres, amigos y compañeros que les ayudarán a poner un ritmo fuerte en varios tramos de la cita. Así, el supermaratoniano malagueño del conjunto celeste será ayudado por su hermano Esteban. Además, otro habitual de los podios en las carreras urbanas y medias maratones en la provincia, el joven Mario García, del Club Atletismo Málaga, también tratará de imponer un ritmo fuerte hasta el ecuador de la prueba. «Mi gran objetivo es bajar de las 2 horas y 20 minutos, ojalá me encuentre bien, tenga buenas sensaciones, acompañe la climatología y pueda estar lo más arriba posible», expresó Ortigosa. El atleta trabuqueño no pondrá el punto y final a la temporada con la prueba de mañana, ya que ha confirmado su presencia en el Maratón de Pisa, en Italia, el próximo domingo. «Voy a cerrar la temporada con 19 maratones, sé que es una barbaridad, la gente me lo dice, pero me encuentro bien físicamente y mentalmente, alternando carreras cortas, medias maratones y maratones, con un gran volumen de competiciones, por ahora me están respetando las lesiones», comentó.

Para Díaz Carretero la planificación de la temporada que ha hecho el atleta del Cueva de Nerja-UMA, «no es muy compatible». «Puede ser perjudicial para el cuerpo, sobre todo si quieres conseguir siempre buenas marcas, pero él no está haciendo y es digno de admiración», añadió. El corredor sampedreño sabe bien lo que es sufrir lesiones, ya que entre 2014 y 2015 tuvo que pasar hasta en dos ocasiones por el quirófano. En concreto, tuvo que operarse del menisco y del bíceps femoral. «Ahora llevo dos años a un buen nivel, tras superar esa mala racha», aseguró Díaz Carretero, que en 2010 en Sevilla consiguió establecer su mejor marca personal en la mítica distancia de los 42.195 metros, con 2 horas, 13 minutos y 47 segundos.

Posteriormente, en febrero del pasado año volvió a situarse por debajo de las 2 horas y 20 minutos, también en la prueba de la capital hispalense, donde quedó quinto de España. «Vamos a intentar estar ahí, por debajo de esa marca. Sería magnífico volver a correr un maratón en ese tiempo, el mismo que ya hice en 2006 cuando debuté en Vitoria, con 30 años», manifestó el atleta de San Pedro de Alcántara. Con vistas al próximo año, el corredor marbellí tiene marcado en rojo el Mundial de atletismo de veteranos que se disputará en la capital malagueña, en el que espera competir en la prueba de Media Maratón.

Dos keniatas, los favoritos

Por su parte, Ortigosa, una vez que complete el maratón de mañana en la ciudad y el del próximo domingo en tierras italianas, no se tomará ni unos días de descanso, ya que seguirá compitiendo en varias San Silvestre. De cara a 2018 aún no tiene totalmente definido a qué grandes citas acudirá, ya que está dudando entre disputar el Nacional de Media Maratón o el de Maratón, así como el Estatal de Cross con el conjunto celeste.

Como consejo para los atletas que debutan en la prueba, el maratoniano del Cueva de Nerja-UMA les recomienda que estén «tranquilos, intentando dormir lo mejor posible». «Que descansen y no caminen demasiado el día antes. En las carreras a las que he ido en Inglaterra o Finlandia me he dado cuenta de que por querer conocer la ciudad el día antes, he tenido más sobrecarga en las piernas. Ya tendrán tiempo de disfrutar la ciudad cuando acaben», dijo Ortigosa. Los keniatas Michael Kiprop Tiony y George Nyamori Onyancha, y el marroquí Abdelhadi El Mouaziz, del Nerja, son los principales favoritos al triunfo en la prueba que se disputará mañana.