Málaga se cita con el maratón Los kenianos que participarán en la prueba, ayer. / Álvaro Cabrera Unos 3.400 atletas recorrerán la capital desde las 9.00 horas, lo que implicará amplios cortes de tráfico toda la mañana SUR Domingo, 10 diciembre 2017, 00:44

Hace un año una tromba de agua dejó a miles de corredores sin poder disfrutar del Maratón de Málaga. Muchos meses de entrenamiento y de trabajo que no sirvieron para nada y que dejaron a algunos atletas incluso con lágrimas en los ojos. Organizar una prueba de atletismo de fondo al aire libre en diciembre es un lujo que pocas ciudades se pueden permitir. La pasada edición no se pudo celebrar el Maratón de Málaga y por eso los participantes que tomen la salida hoy en el Paseo del Parque lo harán con más ganas. No hay previsión de lluvias (0% de probabilidad de precipitaciones por la mañana, según AEMET) y se espera una temperatura de entre 15 y 17 grados, que es óptima para correr.

Participantes en las Kids Race celebrada ayer. / SUR

Desde las 9.00 horas, 3.400 atletas participarán en el Zurich Maratón Málaga, que saldrá desde el Paseo del Parque y que tendrá un recorrido similar al de años anteriores. La carrera atraviesa la capital desde el Centro hasta la carretera de Cádiz, pasando luego por ambos paseos marítimos, la zona del Palacio de los Deportes o Martiricos. El tráfico en el Paseo del Parque estará cortado hasta las 20.00 horas y además habrá cortes en distintas zonas al paso de los corredores. Hay que tener en cuenta que los primeros corredores llegarán a meta en torno a las 11.30 horas, pero que la prueba durará hasta a las 15.00 horas, siendo este el límite de tiempo máximo oficial.

Kids Race

Ayer se empezó a vivir el ambiente del Zurich Maratón Málaga, con bastante público en la entrega de dorsales y en la feria del corredor ubicada en el Palacio de los Deportes de Málaga. Los atletas kenianos que pelearán hoy por la victoria también se dejaron ver ayer entre los participantes.

Por la mañana, los veteranos Abel Antón y Martín Fiz , además del actual campeón de España de maratón, Pablo Villalobos, acompañaron a unos 350 corredores en la Breakfast Run, una carrera de cinco kilómetros con un ambiente festivo previa al maratón de hoy. Además, más de 200 niños de entre 4 y 12 años participaron en la Kids Race, celebrada en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga.