La carrera urbana El Torcal-La Paz consigue batir su récord de participantes

Durante la mañana, la avenida Manuel Torres ha sido un hervidero de gente vestida con ropa deportiva, de colores llamativos, y calzada con deportivas haciendo ejercicios de calentamiento. El motivo estaba claro: a las 10.00 comenzaba la quinta edición de la carrera urbana El Torcal-La Paz. Una prueba organizada por la Asociación de Vecinos de ambas barriadas y por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Málaga (ACEMA). En esta actividad han participado desde atletas federados hasta corredores principiantes en este tipo de pruebas urbanas. Este es el caso de Javier Trella, que ha debutado en la carrera: "Me he animado a a participar por el ambiente y por hacer algo nuevo relacionado con el deporte", ha confesado. Para Raquel Conejo también era su primera vez: "Algunas veces compro el dorsal, pero no participo por la cantidad de gente que suele haber en las carreras. En esta ocasión me he apuntado porque lo necesitaba anímicamente y me lo tomaré con calma", advirtió. Frente a los debutantes, los veteranos en la materia, como es el caso de José Luis Soto, que ya lleva varias carreras en sus deportivas: "La prueba está muy bien y al ser en mi barrio me motiva, es un circuito muy llano que se agradece", indicó a este periódico.

Galería. Más imágenes de la prueba. / Álvaro Cabrera

La carrera dio inicio a las 10.00, con un recorrido de 10 kilómetros al que se enfrentaron los 800 participantes, lo que supuso el récord ya que la organización tenía el techo de corredores en 700. El itinerario fue: Avenida Manuel Torres, calle José Palanca, calle Cayetano de Cabra, calle Gaucín, avenida Velázquez, calle Frigiliana, calle Carril de la Chupa, calle Pacífico, avenida Moliere, camino de la Térmica, calle Lorengar, calle Unión Mercantil, calle Villanueva de Algaidas, camino del Plato, Realenga de San Luis, calle Júcar, avenida de Velázquez, calle Bethoven y llegada a plaza de Mozart.

Una vez finalizada la prueba a los participantes les esperaba diversos puntos de avituallamiento, una carpa donde podían recibir masajes y un gran ambiente en la entrega de premios. La carrera estaba dividida en las siguientes categorías: Juvenil, Seniors, Veteranos A y Veteranos B. El pódium de cada categoría quedó así:

Juvenil masculino: Juan Carlos Cabello, Abel Martín y Carlos Gregory Robles.

Juvenil femenino: Belén Infantes, Eva Infantes y Claudia Bañez.

Senior Masculino: Mario García, Alejandro Cañas y Javier Arcas.

Senior Femenina: Teresa Velasco, Cristina Ayala y Nazaret Escudero.

Veteranos A Masculino: Antonio Cava, Antonio Jesús Aguilar y José Antonio Mula.

Veteranos A Femenino: María José Trujillo, Ana María Jiménez y Isabel De Hoyos.

Veteranos B Masculino: Javier Cuevas ,Manolo Quero y Francisco Corpas.

Veteranos B Femenino: María José Torres, Yolanda Cantarero y Ana María Velasco.