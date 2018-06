DE DIOS A DIABLO

No todos podemos ser Zidane y no todos podemos permitírnoslo, la relación de los entrenadores con su entorno deportivo y con los aficionados es siempre sinuosa, de amor y odio, todo se vive a velocidad de Fórmula 1, de forma apresurada y marcada siempre por las 'chicanes' de las victorias y las derrotas que van llevando de un lado para otro la aguja de la balanza de su credibilidad y también la del poder en la toma de decisiones dentro de un club.

Si lo que pretende alguno es ver pasar el cadáver de su enemigo por su puerta es solo cuestión de tener salud y paciencia, salvo que actitudes 'Zidanes' se lo impidan, los ciclos son cortos casi siempre, salvando honradas excepciones nunca exentas de situaciones límites, sobre todo si lo comparamos con los ciclos de otras actividades mucho más normales, extendidas y estables.

Y es que no se puede ser entrenador viviendo en el acomodo y si no amas el vértigo de vivir en la montaña rusa a la que te somete tan apasionante profesión que te obliga a levantarte y reinventarte una y otra vez, porque esos grandes subidones del objetivo cumplido, de ver crecer a tus jugadores, de acercarte o tocar tus sueños lo compensa absolutamente todo y que para cuando acaban tanto echarás de menos.

«Lo que es peor es aprovechar la debilidad del momento en el empeño de destacar lo malo; mejor haberlo dicho antes»

Lo que sí parece que a veces conforta a muchos es idealizar al entrenador recién llegado hasta el extremo, ungirlo de la infalibilidad de quien está más cerca que otros del cielo, en esa fase impostada en la que se ven como bueno tanto virtudes como defectos que, como todos, tienen a pares porque no existen unas sin ellos, antes, ahora y cuando estén bien lejos. Como si les pusiera el morbo de encumbrarlos para después cebarse con ellos.

Pero el resultado marca siempre su destino, es parte del juego, aunque el entrenador siga siendo el mismo cuando vienen mal dadas y algunos lo hayan dejado de admirar. El mismo del que todo se destacaba, al que aplaudían a cada paso o pareciera perfecto. Lo que antes era estupendo ahora se critica sin tapujos, lo que antes era virtud, ahora solo un defecto y, lo que para mí es peor, aprovechar la debilidad de un mal momento en el empeño de destacar lo malo ahora que creen que pueden hacerlo. Mejor haberlo dicho antes porque seguro que ya venía con ellos, ignorarlos o desconocerlos no es excusa como no lo es hacer la pelota al principio y matarlo ahora porque toca o porque puedo. Cuando conviene hay quien hincha el pecho a su lado y cuando no salvan el culo usándolos como un mero parapeto, de Dios a diablo en un rato por interés o por puro desconocimiento.

Al entrenador como a los jugadores hay que ficharlos tras un buen trabajo de 'scouting' previo, hecho con esmero, porque para cada club o para cada proyecto no vale cualquiera por muchos títulos que haya obtenido o a cualquier precio, hace falta que él sepa a dónde llega y que vaya con la máxima motivación y respeto. E intentar mantener siempre el máximo equilibrio entre su figura y la inmediatez propia que exige la competición con los valores y fundamentos de un club que han de ser reconocibles y nunca perecederos, porque solo así y entre todos llegan los éxitos.

Y al final de un trayecto, de los malos partidos, los regulares y los buenos, de tan buenos momentos vividos y de los que no lo fueron, si trabajó con humildad, honestidad, respeto y poniendo el máximo esfuerzo solo toca darle reconocimiento, agradecerle los servicios prestados, los títulos y los méritos y desearle un futuro plagado de éxitos, sin odios ni vendettas, por haber formado parte de su historia y, sobre todo, por la dignidad y la grandeza de una institución que debe estar siempre a la altura, por encima de todo eso.