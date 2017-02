Málaga ya compite en sincronizada

Desde esta temporada Málaga cuenta con un equipo de competición de natación sincronizada. El Club Inacua Málaga ha decidido que ha llegado el momento de dar un paso más, ya que desde hace varios años contaba con una escuela, y el pasado fin de semana algunas de sus integrantes participaron en Sevilla en una competición organizada por la Federación Andaluza de Natación. La veterana entrenadora Eva Berska, quien hace más de una década era responsable de la escuela de sincronizada que había en el Puerto de la Torre, es quien lleva las riendas de esta sección del club capitalino: «Era necesario que las nadadoras viesen el fruto del esfuerzo que están realizando. Llevo tres temporadas con estas chicas, las dos primeras han sido de formación, pero ha llegado un momento en el que ellas me han demandado algo más».

LOS DATOS uAño de fundación (grupo sincronizada): 2016. uPresidente: Manuel Cármenes. uEntrenadores: Eva Berska, Patrick Luppi (natación) y Patricia Fiz (ballet). uIntegrantes: En total el club tiene 40 nadadores divididos entre el grupo de competición y la escuela. uCorreo: secretaria@natacioninacuamalaga.com

Este importante paso ha traído consigo muchos cambios, ya que la exigencia y los entrenamientos de las chicas que forman parte del club no puede ser igual que el de aquellas que aún integran la escuela. Por ello, Berska, a principio de temporada, tuvo que reunirse con los padres para pedirles el apoyo necesario en esta aventura que iban a emprender: «Ahora entrenan más veces a la semana. Además, hemos incluido una hora de natación y otra de ballet. También he tenido que sumar entrenamientos los fines de semana, ya que para las coreografías necesitamos toda la piscina, y esto solo es posible los sábados y domingos. A pesar de todas estas modificaciones, estoy recibiendo mucho apoyo por parte de los padres, quienes no han dudado en hacer una colecta para comprar un altavoz submarino que nos permita completar unos entrenamientos de calidad», se muestra agradecida la entrenadora.

Berska asegura que sus nadadoras están preparadas para competir y que no ha formado un equipo para salir del paso: «La pasada semana competimos en Sevilla y tres de las cuatro nadadoras que llevamos acabaron entre las veinte primeras en un campeonato en el que participaron 56 chicas. Además, una de ellas fue quinta».

Son muchos los proyectos que tienen en mente, aunque los más inmediatos son los campamentos de verano de junio y septiembre. A largo plazo, Berska lo tiene claro: «Mi sueño es que Málaga llegue a estar al mismo nivel que Sevilla. Tenemos muy buenas instalaciones, y ya hay un nutrido grupo de niñas que tienen entre seis y ocho años que pueden ser el futuro de nuestra natación sincronizada».