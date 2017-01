Martín, en la selección andaluza como segundo entrenador

El EBG Málaga ha contado con el único representante malagueño en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de categoría cadete femenina con la convocatoria del técnico Daniel Martín para ejercer como segundo entrenador del combinado andaluz. En este tipo de competiciones, que se caracterizan por ser bastante breves, la labor del entrenador es muy importante, ya que junto a los temas técnicos y tácticos es fundamental la sensaciones que transmite a las jugadoras. «Puedo decir que he aprendido mucho en esta faceta y he aportado todo lo que he podido gracias a mi trayectoria en el EBG», explicaba tras la competición, donde el combinado regional se llevó el bronce, Daniel Martín.

El club malagueño se encuentra muy satisfecho con la participación de su técnico en la selección andaluza, ya que esto prueba que el trabajo que se hace desde la entidad es reconocido y premiado en el exterior. «Tener presencia en las selecciones es la consecuencia del trabajo bien hecho. No está entre los objetivos del club cuando se planifica el trabajo de los diferentes equipos pero, si viene, bienvenido es tanto entre los jugadores como entre los entrenadores», concluye Daniel Martín.