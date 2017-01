Alhaurín de la Torre acogerá una temporada más la Fiesta Babybasket

Los encuentros provinciales de la categoría baby que organiza la Federación Andaluza de Baloncesto con la colaboración de la Diputación de Málaga congregan esta campaña a 47 equipos de categorías masculina, femenina y mixta. Así, más de 500 jugadores nacidos en 2009 y 2010 están disfrutando de los partidos que comenzaron el pasado mes de noviembre, y que finalizarán el 23 de abril con la quinta Fiesta Babybasket que se celebrará en Alhaurín de la Torre.

En los últimos años, la categoría baby se ha ido consolidando a nivel provincial como una de las más atractivas del baloncesto malagueño. Se trata de una categoría fundamental para promover la cantera del deporte en la provincia y el deporte femenino, uno de los principales objetivos que se ha marcado la Diputación. Además, el babybasket supone una importante base del proyecto de muchos clubes por todos los valores que promueve, como el juego limpio, el trabajo en equipo, el respeto, el compañerismo y la diversión, además de contribuir a crear hábitos de vida saludable entre los más pequeños.

Esta temporada la competición ha doblado el número de jugadores inscritos con respecto a la primera temporada, y es notable la participación femenina ya que, de los 47 equipos inscritos, 9 son femeninos, y los 38 restantes son masculinos o mixtos.

Se disputarán un total de 206 partidos encuadrados en las 42 concentraciones de la temporada repartidas por toda la provincia. La fiesta, la diversión y el espectáculo priman sobre la competición, por lo que no existe clasificación ni publicación de resultados. La próxima concentración, correspondiente a los grupos masculino y mixto, se celebrará este domingo en las instalaciones del C. B. San Pedro, del C. B. Mijas, del Alhaurín de la Torre, de la Escuela de Teatinos, en Los Guindos y en El Palo. Además, el sábado la Fundación Padre Jacobo celebrará sus partidos.