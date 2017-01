El San Félix se lleva el derbi ante el Puerto Malagueño (2-0)

Tras la disputa de la jornada del pasado fin de semana en División de Honor juvenil, el Málaga se mantiene a solo un punto del líder, el Sevilla. El San Félix y el Puerto Malagueño Ciudad Jardín, por su parte, protagonizaron el derbi local de la jornada, en el que salió victorioso el equipo local (2-0) en un partido que dejó bastante satisfechos a los aficionados que asistieron al encuentro.

El Málaga no solo se contentó con realizar un excelente partido frente al Dos Hermanas (1-6), sino que además acertó en el remate y endosó una goleada que dejó un excelente sabor balompédico al público sevillano. Antes de que empezara a funcionar la máquina goleadora malaguista, ya se había adelantado en el marcador el equipo local. Poco les duraría la alegría, ya que los blanquiazules pronto dieron muestras de su gran superioridad. Por el equipo de la capital de la Costa del Sol marcaron Jousef, Escardó, Alberto (2), Hugo y Fabio. La alineación del equipo malagueño estuvo integrada por Kelian, Robles, Cedenilla, Juande, Jousef, Aarón, Hugo, Mati, Joel, Escardó y Alberto. También jugaron Epi, Pablo, Fabio y Bonilla.

El derbi de la jornada lo protagonizaron el San Félix y el Puerto Malagueño Ciudad Jardín. Un partido que concluyó con triunfo local por 2-0, y en el que la igualdad y la incertidumbre fueron lo mejor.

El Marbella parece que levanta cabeza y vence al E. F. Vélez por 2-3

En Liga Nacional juvenil consiguieron sumar sus partidos por victorias el Marbella, el Málaga y el 26 de Febrero. La cara amarga de la moneda se la llevaron el Tiro Pichón, la Escuela Francisco Castejón de Vélez-Málaga, El Palo y el Dos Hermanas San Andrés, ya que no consiguieron llevarse la victoria en sus duelos. El Marbella, por fin, parece que levanta cabeza y se alzó con un valioso triunfo en el derbi que le midió con la Escuela Francisco Castejón (2-3). Los marbellíes siempre fueron por delante en el marcador y dieron muestras de una gran seguridad. Por el equipo local marcó Javier (2), mientras por los visitantes hicieron lo propio Julián, Jorge y Julián Mateo. La alineación del E. F. Vélez la formaron Antonio, Dani, Fiorentino, Michael, Manuel, Javi, Jerónimo, Víctor, Francisco Manuel, Pablo y Sergio. También jugaron James, Adrián, Alejandro y Walter. El once titular del Marbella lo integraron Luis, Adrián, Jaime, Cristian, Ariel, Antonio, Sergio, Antonio Luis, Raúl, Mario y Eduardo. También saltaron al terreno de juego Ousmane, José Luis, Francisco y Jose. El Málaga, por su parte, se impuso por 3-0 al Dos Hermanas San Andrés en un choque que, pese al resultado, estuvo muy entretenido. No obstante, el equipo local remató mejor a puerta y esto fue lo que decidió un partido muy interesante hasta su final. Salazar, en dos ocasiones, y Álvaro fueron los autores de los tantos del equipo vencedor. La alineación del Málaga estuvo formada por Noe, Álvaro, Jesús, Luis, José Manuel, Iván, Javier, Cristóbal, Aarón, Alberto y Dani. También jugaron Daniel, Alejandro, José María y Thomas.

El 26 de Febrero, imparable

El 26 de Febrero mantiene su racha victoriosa en Liga Nacional y la pasada jornada se impuso en su campo al Santa Fe gracias a los tantos de Jesús y de Antonio, ambos conseguidos en la primera parte del encuentro. El once titular del equipo de La Virreina estuvo formado por Víctor, Jonathan, Francisco, Joaquín, Sebastián, José Miguel, Francisco José, Antonio, Rafael, Pedro Jesús y Antonio Cortés.

El Tiro Pichón se dejó tres puntos importantes en el campo del Huétor Vega (2-0). Por parte del equipo pichonero jugaron Gonzalo, Sergio, Gerardo, Iván, Cristian, Carlos, Juan Antonio, Antonio, Mario Iván, Álvaro y Francisco Javier. Otro de los equipos malagueños que dejó escapar la victoria fue el Antequera ante el Almería (1-2). Los visitantes llegaron a ir ganando por 2-0, y aunque en el minuto 69 hubo reacción local, esta fue demasiado tarde. El tanto del equipo antequerano fue obra de Juan. El once titular del conjunto de Los Dólmenes estuvo formado por Gonzalo, Genis, Antonio, Mario, Juan, José Manuel, Álvaro, Alberto, Pablo, José Miguel y Rafael.

Finalmente, El Palo perdió por 1-0 ante el Granada. La alineación del conjunto capitalino la integraron Jose, Pedro, Ismael, Diego, Francisco Jorge, Javier, Alejandro, Alejandro López, Juan Antonio, Carlos y José Antonio.