El Málaga juvenil continúa segundo, tras empatar con el Sevilla (2-2)

El Málaga tuvo que hacer frente a uno de los choque más complicados de la jornada al tener que medirse al líder, el Sevilla del que solo le separaba un punto. Tras los 90 minutos de juego reglamentario se mantuvo la distancia en la clasificación al no poder los malaguistas pasar del empate frente a los hispalenses (2-2). El San Félix, por su parte, perdió ante un rival directo como el Recreativo de Huelva por 1-0, mientras el Puerto Malagueño Ciudad Jardin no pudo hacer nada frente al tercer clasificado del grupo, el Córdoba (0-1).



En Liga Nacional juvenil, la goleada de la jornada la consiguió el Tiro Pichón frente al Rusadir (6-0). El equipo capitalino pudo imponerse gracias a los tantos de Francisco, Mario (2), Juan (2) y Juan Antonio. El once titular del equipo pichonero estuvo integrado por Víctor, Alejo, Gerardo, Pablo, Cristian, Carlos, Francisco Javier, Iván Leonel, Mario Iván, Antonio y Yeremi. El fin de semana también trajo consigo dos derbis provinciales. En el primero el Marbella se midió al Antequera, partido que concluyó en tablas. Por parte de los costasoleños marcaron Valentín y Alejandro, este último conseguía el tanto del empate; mientras que por el equipo antequerano los dos goles fueron obra de Juan. El once titular del Marbella estuvo formado por León Javier, Ángel, Álvaro, Dmytro, Alejandro García, Alejandro Pérez, Jorge, Adrián, Valentín, Sergio y Julián Mateo. Por parte del Antequera saltaron al terreno de juego Miguel Ángel, Alberto, Pablo, José Carlos, Antonio, Antonio Moreno, José Miguel, José Manuel, Rafael, Juan y Marcos.

Derbi provincial

El otro derbi provincial de la jornada lo protagonizaron El Palo y el líder de la categoría, el 26 de Febrero. Los paleños, que comenzaron imponiéndose gracias al tanto de Juan Antonio, vieron cómo al minuto los de La Virreina les empataban por medio de José Miguel; el tanto de la victoria llegaría en el minuto 53 gracias a Joaquín. El 26 de Febrero sigue mostrándose intratable y se mantiene líder del grupo 13. El once titular de El Palo estuvo integrado por Marcos, Pedro, Ismael, Diego, Francisco, Javier, Alejandro, Yasin, Juan Antonio, Carlos y José Antonio. Por parte del equipo de La Virreina jugaron Víctor, Cristóbal, Francisco Daniel, Joaquín, Guillermo, José Miguel, Francisco José, Rafael, Carlos, Juan Francisco y Antonio.

Tras estos resultados, cuatro equipos malagueños siguen ocupando los cuatro primeros puestos de la categoría. El 26 de Febrero, líder con 47 puntos; el Málaga es segundo con cuatro puntos menos; a 16 puntos se encuentra en la tercera plaza el Antequera; y el Tiro Pichón es cuarto con 30 puntos.

El resto de equipos malagueños consiguieron resultados bastante positivos para sus intereses. El E. F. Vélez se impuso por la mínima (0-1) al Ciudad de Torredonjimeno. El tanto axárquico, a los nueve minutos de partido, fue obra de Pablo. El once titular del equipo veleño para este choque estuvo formado por Antonio, Daniel, Marco Fiorentino, Pablo, Javier, Jerónimo, Francisco Manuel, Rubén, Aarón, Sergio y Pablo Heredia. El Málaga, por su parte, se impuso con facilidad en su encuentro frente al Oriente (0-3). Los goleadores del partido fueron Francisco José, Aarón y José María. El once titular malaguista estuvo formado por Salvador, Álvaro, Cristo Jesús, Alberto, José Manuel, Iván, Francisco, Cristóbal, Aarón, José María y Daniel.

Finalmente, el Dos Hermanas San Andrés consiguió un empate muy valioso ante un rival de la entidad del Granada (0-0). Por el conjunto capitalino jugaron en esta ocasión Rubén, José Antonio, Francisco, Nicolás, Fernando, Agustín, Jose, Juan Antonio, Serigne, Alejandro y Daniel.