Un apasionado de las artes marciales

Alejandro Segovia creció viendo a su padre, Rafael, entrenar y competir en yawara-jitsu, una disciplina deportiva en la que es cinturón negro tercer dan. Aunque comenzó a practicar a los seis años, luego estuvo cinco temporadas jugando al fútbol en el Torre del Mar. Hace tres años, cuando estudiaba 4.º de ESO, decidió volver al tatami. Y lo hizo por todo lo alto, pues tanto en 2015 como en 2016 se proclamó campeón de España de combate en la categoría juvenil semipesado.

MUY PERSONAL uFecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1999. uLugar: Torre del Mar. uCurso: 2.º de Bachillerato de Ciencias Sociales. uCentro: IES Miraya del Mar. uClub: Dojomar de Torre del Mar. uPalmarés: Oro en el XII Campeonato de España de Tarrasa (Barcelona) en la categoría juvenil combate de peso semipesado. En 2015 fue campeón nacional en la misma prueba en Murcia.

«Me gustan las artes marciales en general, no sólo practico el yawara-jitsu, también hago taekwondo», cuenta este joven de 17 años, que es cinturón azul en yawara-jitsu y naranja en taekwondo. «Pero lo que realmente me gusta de las artes marciales es poder ponerlas en práctica en la vida real, no es que ande buscando pelea, ni nada de eso, pero creo que es muy útil dominarlas para poder defenderse en un momento dado, ante una situación de peligro y violencia física contra uno», sostiene.

A las órdenes de José Antonio Jiménez, se entrena seis días a la semana, en el gimnasio Juayman de Torre del Mar. El taekwondo, por su parte, lo prepara en el centro deportivo Boss Fitness, situado en el polígono de Vélez-Málaga. «No sólo me gustan las artes marciales, cojo la bicicleta, juego al tenis, al tenis de mesa y voy a natación», afirma este joven apasionado del deporte en general.

Este curso está muy volcado en sus estudios de 2.º de Bachillerato de Ciencias Sociales en el IES Miraya del Mar, aunque no tiene pensado continuar estudiando una carrera. «Me gustaría prepararme unas oposiciones de Policía», confiesa Segovia, quien no se ve estudiando en la Universidad, «prefiero un trabajo y poder empezar a ganar un sueldo», dice.

Aunque actualmente está lesionado, con una rotura muscular en el hombro derecho, el yawarista ya piensa en volver a los tatamis para seguir compitiendo. En los próximos meses tendrá una concentración de este deporte en la capital y un campeonato regional en Nerja.

«Me gustaría seguir compitiendo en yawara-jitsu y también empezar a hacerlo a nivel nacional en taekwondo, ya que por ahora sólo he podido tomar parte en una liga», asevera el joven deportista torreño, quien disfruta entrenando y preparando las llaves y técnicas de combate que posteriormente pondrá en práctica sobre los tatamis en las competiciones.