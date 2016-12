El pequeño rey de la velocidad

Lo habitual en edades de entre siete y nueve años es encontrar a niños que se vuelven locos por el fútbol u otros deportes más comunes y accesibles, pero Nicolás Jiménez 'Nico', sin embargo, se decantó por el mundo del motor, en concreto por las motos. Este admirador de Marc Márquez se enganchó al mundo de las dos ruedas desde los tres años. Sus padres, David y Sofía, ya veían en él un niño que iba a despuntar con las motos, y tuvieron que comprarle una con tres años. Los progenitores se vuelcan con él para que disfrute de este deporte, pero sin descuidar la parcela educativa y de formación. Esa disciplina en los estudios, la traslada a los circuitos y, por ello, ya presume de haber conseguido títulos que engrosan su currículum, pero que no le distraen en su intención de formar parte profesional en unos años del «circo de los grandes premios».

MUY PERSONAL uNombre: Nicolás Jiménez Rodríguez. uFecha de nacimiento: 30 de agosto de 2008. uCurso: 3.º de Primaria. uColegio: Vicente Aleixandre. uClub: J. Pino. uEntrenador: José Pino. uPalmarés: Campeón provincial, subcampeón de Andalucía y tercer de España, todo ello en 2015. En 2016 ha conseguido dos terceros puestos en pruebas autonómicas y nacionales.

Con ocho años, y después de triunfar en la categoría Minimoto 4.2, pasa ahora al tramo de edad de 8 a 11 años, conocida como Open 10. Un salto que Nicolás prepara con ilusión: «Hay niños más rápidos, son más expertos, así que hay que esforzarse al máximo para conseguir algo». Sorprende su madurez también a la hora de hablar. «Algunos circuitos se me dan bien. Por ejemplo, siempre he despuntado en Badajoz, y ojalá lo haga de nuevo esta temporada. Allí hay curvas más rápidas y siempre me he sentido bien». Por supuesto, para rendir en la competición, hay que entrenar. Y Nicolás se quita de muchas horas de estar con los amigos, aunque asegura tener muchos otros en las pistas. Para Nico lo peor «son los viajes largos, como algunos de 10 horas», pero para ello está «la consola que a veces se queda sin batería», sonríe. El joven piloto malagueño confiesa: «Me he caído muchas veces, me hice dos esguinces y lo peor fue un golpe en la cabeza, ahí me asusté». A pesar de ello no duda en «tomar las curvas cuando vengo lanzado, y disfrutar de la conducción».