El Marbella, sexto en el Torneo Melé

Tras la participación hace unos días de los sub-18 y de los equipos de la escuelita (sub-12, sub-10 y sub-8) del Trocadero Marbella Rugby Club en el Torneo Melé disputado en Valencia y Valladolid, respectivamente; ahora les tocaba a los conjuntos sub-14 y sub-16 el turno de participar en el torneo no oficial de canteras más prestigioso de España.

En esta 19.ª edición, además de los cuatro clubes fundadores del evento (el Santboiana, el Liceo Francés, el C. A. U. Valencia y El Salvador de Valladolid) participaron otras cinco entidades, el Valladolid R. A. C., el Pozuelo, el Sant Cugat, el Ciencias de Sevilla y el Trocadero Marbella R. C.

Los dos conjuntos marbellíes tuvieron un buen comienzo en la primera jornada, en la que ganaron sus primeros encuentros. Los sub-14 vencieron por 17-7 al Pozuelo y los sub-16 ganaron al V.R.A.C por 12-7. Sin embargo, los marbellíes no tuvieron tanta suerte en sus segundos partidos de la fase de grupos. Los sub-16 perdieron 'in extremis' frente al Sant Cugat por un más que escueto 0-5, y los sub-14, por su parte, cayeron sin paliativos ante un potente Sant Cugat (7-24). Finalizada la primera jornada, los costasoleños se fueron a descansar y a preparar la jornada dominical, donde ambos equipos tendrían que luchar por la Copa de Plata (puestos del cuarto al sexto).

La segunda jornada, sin embargo, no fue mucho mejor. La ausencia de algunos jugadores, los lesionados en la jornada precedente y, sobre todo, el esfuerzo físico para contrarrestar esas contrariedades, hicieron mella en el rendimiento de los jugadores en los partidos del domingo. Ninguno de los dos equipos pudo con sus respectivos rivales y ambos cayeron derrotados. Los sub-16 perdieron frente a los anfitriones del Liceo por 0-12 y también cayeron ante El Salvador por 5-12. Mientras que los sub-14 sucumbieron ante el Sant Cugat por 0-22 y tampoco pudieron con los anfitriones (5-14). Al final del torneo ambos concluyeron en sexta posición. El vencedor en categoría sub-16 fue el Santboiana, mientras en sub-14 el mejor fue el Ciencias de Sevilla.

En conclusión, gran fin de semana para todos los equipos y jugadores marbellíes, que volvieron a participar un año más en este prestigioso Torneo Melé, donde los deportistas y los técnicos aprendieron mucho. Ahora toca el turno de descansar y reponer fuerzas para continuar con la competición regional con vistas a proclamarse campeones de Andalucía a final de temporada.