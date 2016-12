Cuatro jugadores del EBG Málaga cumplen su sueño

Miguel Torres, Carlos Lara, Iker Ruiz y Carlos Jiménez son los jugadores del EBG Málaga que consiguieron con la selección provincial infantil masculina la medalla de bronce del Campeonato de Andalucía. Los integrantes del club capitalino, junto a otros seis jugadores de El Palo, uno del C. B. Marbellla y otro de Manilva, cumplieron su sueño al vestir la camiseta del combinado provincial en una cita tan importante como el Regional. De este modo, por fin vieron recompensados todos sus esfuerzos diarios y las numerosas horas de entrenamientos en las canchas de Los Guindos.

Miguel Torres recuerda con una gran sonrisa el momento en el que recibió la confirmación de su entrada en la selección: «Sentí mucha alegría y a la vez muchos nervios. Mis padres me decían que fuera a por todas, y que jugará con ganas en los partidos». Y así intentó hacerlo, ya que terminó muy contento con su actuación, aunque es consciente de los aspectos a mejorar. Carlos Lara, por su parte, también confiaba en que haría un buen papel «cuando me dijeron que entraría en la selección». Y así empezaron el torneo, con fuerza y confianza, gracias al aliento de sus entrenadores, venciendo a Huelva (40-76) en un choque que no tuvo lugar para la relajación.

Los protagonistas coincidieron en que las claves de las victorias, y también de la derrota sufrida durante la primera fase, fueron las defensas y la intensidad. Iker Ruiz señala: «Los entrenadores insistían en la defensa, que apretáramos al otro equipo desde al principio hasta el final. Creo que ganamos por la defensa y el rebote, como ante Almería (87-49); y justo ocurrió al contrario ante Granada, la falta de intensidad en nuestra zona nos hizo perder el último partido de la liguilla (81-60)». No obstante, Carlos Jiménez comenta orgullo cómo supieron sobreponerse al varapalo de no estar en la final: «Siempre es bonito terminar un Campeonato ganando una medalla, aunque esta no sea la de oro».

Y tras el torneo, las celebraciones y los agradecimientos. Todos recuerdan cómo «saltamos de alegría, con alguna que otra travesura entre los pasillos del hotel. Más tarde, cuando estábamos más tranquilos, le dedicamos el triunfo a nuestros padres y entrenadores».

Tras esta experiencia, los menores solo piensan en repetir y se entrenan muy duro para algún día militar en el combinado provincial de categoría cadete.