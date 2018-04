Un fin de curso frenético en el deporte malagueño El Marbella, el Atlético Malagueño, Los Dólmenes y el Málaga y el Unicaja de féminas pugnarán por sendos ascensos de categoría PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 27 abril 2018, 01:13

Como contrapunto al descenso a Segunda del Málaga, que ha protagonizado su peor campaña en la élite, el fin de temporada ofrece un sinfín de alicientes para el aficionado al deporte en la ciudad. Hay numerosos hitos pendientes de confirmación en el próximo mes, y será una estupenda compensación al vacío que deja el fútbol de Primera, a esas cuatro intrascendentes jornadas de Liga que tienen que afrontar los pupilos de José González ante el Betis, el Alavés, el Espanyol y el Getafe.

Es mucho lo que hay en juego. El Marbella podría regresar a Segunda (cumplió un ciclo de cuatro temporadas entre la 1992-93 y 1995-96) y se daría entonces la circunstancia inédita de un derbi malagueño en esa categoría, al volver también a ella el Málaga. Además, el Atlético Malagueño volverá a jugar la fase de ascenso a Segunda B, a la que también puede acceder el Antequera, y el Málaga de féminas luchará en otra liguilla por subir a Primera.

En baloncesto el Unicaja se juega seguir otro año en la Euroliga si acaba la Liga mejor que el Valencia, y el nuevo equipo femenino del club está ya en la pelea por subir a la Liga Femenina 2; en fútbol-sala, el UMA Antequera conocerá mañana si logra plaza para el 'play-off' de ascenso a Primera, categoría en la que debutó hace tres años, y en balonmano, el Conservas Alsur Los Dólmenes de Antequera está a dos puntos del liderato en la División de Honor Plata (lo que supone el ascenso directo a la Asobal) y ya se ha asegurado matemáticamente jugar el 'play-off', a cuatro jornadas para el final.

Como se puede comprobar, un final de curso apoteósico en el que, con el borrón importante del Málaga, el deporte local puede subir muchos peldaños y asentar otras disciplinas en la élite.

Alsur Los Dólmenes. Balonmano Con el 'play-off' ya asegurado

El Conservas Alsur Los Dólmenes de Antequera es segundo y está a dos puntos del liderato, a falta de cuatro jornadas, en la División de Honor Plata (segunda categoría nacional).El club malagueño es sucesor del BalonmanoAntequera, que desapareció en 2012, poco después de un ciclo récord para Málaga de seis temporadas en la élite (entre la campaña 2005-06 y la 2011-12). El cuadro que entrena Lorenzo Ruiz, íntegramente andaluz y muy joven, pugna por una de las dos plazas de ascenso a la Liga Asobal. El líder sube directamente y del segundo al quinto se lo juegan en un 'play-off' para el que ya se ha clasificado. Se trataría de unas semifinales y final en una sede por elegir en un fin de semana. La Federación da esta prerrogativa de ser anfitrión al segundo (podría ser el club malagueño) si acepta el canon.De momento, la directiva ha establecido un día del club en la próxima cita en casa para obtener ingresos. Además, en el calendario le queda recibir al líder, elAlcobendas, en la penúltima jornada.

Málaga femenino. Fútbol Una liguilla triangular, el billete hacia la élite

El Málaga de féminas hizo una apuesta importante este verano por tratar de dar el salto a la élite. La entrada de Iberdrola como patrocinador de la Primera División ha supuesto un salto cualitativo en lo deportivo y lo económico en la categoría, a la que tratan de apuntarse con fuerza las entidades históricas del fútbol español con sección femenina. El club de La Rosaleda incorporó a Antonio Contreras como entrenador, con un largo periplo en clubes importantes españoles y hasta extranjeros, y también puso miras más altas en los refuerzos para la plantilla, entre ellas la veterana delantera Adriana, en su momento ganadora del Trofeo Pichichi en Primera.

En el grupo 4 de Segunda, la atacante ha cerrado la temporada regular con 43 dianas, y el equipo, con 129 tantos a favor y seis en contra. En la competición apenas ha tenido como rivales al Granada, al Sporting de Huelva B y al Extremadura, pero ahora queda corroborar su nivel en la fase de ascenso, que reparte sólo dos plazas entre siete candidatos.Estos, a su vez, se han repartido en un grupo cuadrangular (con semifinales y final a doble vuelta) y otro de tres, en el que está el Málaga. Sus rivales, a doble vuelta, son el Femarguín canario (de Arguineguín) y el SPA Alicante, y las citas irán del domingo 6 de mayo al 3 de junio.

El Málaga femenino es un histórico, porque ganó el triplete en la temporada 1997-98, pero posteriormente entró en barrena. Su última campaña en la élite fue la 2011-12, en la que fue antepenúltimo y se dieron cuatro descensos.Desde entonces no ha sido posible volver a Primera, pero ahora es más determinante que nunca. La selección absoluta ha dado un salto enorme de nivel, en las categorías inferiores se logran campeonatos internacionales y el fútbol femenino ha llegado a tener audiencias por encima de los 200.000 espectadores por Gol esta misma campaña, siendo además una tendencia al alza que se disputen partidos de chicas en los grandes estadios.

UMA Antequera. Fútbol-sala A certificar ir al 'play-off'

El UMA Antequera se juega mañana (a las 18.00, horario unificado en Segunda), en la última jornada liguera, clasificarse para el 'play-off' de ascenso a Primera, categoría en la que jugó hace tres campañas y en la que se mantuvo sólo un curso. Para ello debería ganar en su visita al Itea Córdoba, aunque podría valerle el empate y sería harto complicado, pero no imposible, que también una derrota, en función de otros marcadores. Esta fase decisiva la juegan cuatro equipos (del segundo al quinto, aunque en realidad son del cuarto al séptimo, ya que por delante hay dos filiales que no pueden subir).

El 'play-off' consta de dos eliminatorias al mejor de tres partidos, que dan una sola plaza en la élite. Los mejores clasificados de la Liga regular en el cruce tienen el factor cancha a favor (dos citas en casa y una fuera).Ahora el UMA Antequera es el tercero en la tabla entre los que van al 'play-off' y en el mejor de los casos podría ser el segundo.

Unicaja. Baloncesto Objetivo: seguir en la Euroliga

A cinco jornadas para el término de la Liga ACB, el objetivo principal de la temporada para el Unicaja está aún por definir: jugar la próxima campaña de nuevo en la Euroliga, el torneo que garantiza sus actuales parámetros económicos, aspirar a cierta continuidad en la plantilla y en el proyecto deportivo y seguir en la élite europea.

Ahora bien, la derrota del domingo en Valencia complica seriamente el reto, porque son ya tres los triunfos de diferencia en la tabla y es casi imposible ya acabar el calendario regular por delante.Hay que aclarar que en el caso de que ambos conjuntos caigan en la misma ronda en el 'play-off' por el título (que juegan los ocho mejores y para el que los de Joan Plaza aún no se han clasificado matemáticamente), estará en la próxima Euroliga el que ocupase una plaza más alta en el torneo de la regularidad.

El Unicaja es quinto, pero a tres triunfos de poder ser cabeza de serie en el 'play-off' y a su vez con dos victorias de margen sobre el noveno. Le queda recibir al Bilbao (domingo, 12.30 horas), el Tecnyconta Zaragoza (sábado 12 de mayo, a las 19.00), y el Morabanc Andorra (sábado 19, a las 19.00), y visitará al Gran Canaria (domingo 6, a las 18.30) y al Joventut, el jueves 24 (en horario unificado y por confirmar).

Después de ser noveno en laEuroliga y de caer en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, el balance de la temporada, la nota final, tendrá que ver con el papel en el 'play-off' y si logra mantenerse en la Euroliga. A día de hoy, la mejor opción sería un hipotético cruce directo entre el Valencia y el Unicaja como cuarto y quinto, pero sería una serie 'a cara de perro' al mejor de tres partidos y con el factor cancha para los 'taronja'. Otra hipótesis podría ser un choque entre tercero y sexto con los mismos protagonistas. De lo contrario, se le complica mucho el panorama al Unicaja, pues el Valencia podría ser claro favorito en otro tipo de cruce para pasar a semifinales, y eso obligaría al menos al cuadro malagueño a llegar a la final de la LigaACB aun teniendo que superar un cuadro mucho más exigente.

Unicaja femenino. Baloncesto Un proyecto nuevo, a por el ascenso

La sección femenina del Unicaja arrancó esta temporada en la tercera categoría nacional y casi no ha tenido rival en el torneo regular. El equipo que entrena Lorena Aranda ya se ha clasificado para la 'final four' andaluza, que emparejará a los cuatro mejores equipos de la comunidad. De ahí saldrá el nombre de uno de los clubes que aspira a ascender a la Liga femenina 2 (la segunda división). Otro equipo malagueño, el Asisa Alhaurín de la Torre, está también pendiente del pase a esta 'final four', y se lo jugará en un partido definitivo el domingo 6 de mayo ante el Adeba de Córdoba.

Además, el GAES Málaga, de balonmano, pelea por el ascenso a la División de Honor Plata (segunda categoría). Es ahora tercero en su grupo (el F) en Primera Estatal y necesita acabar en una de las dos primeras plazas además de salir airoso de una durísima fase de ascenso, con muchos aspirantes. Nada sencillo para el principal proyecto de la capital.

Marbella. Fútbol Puede volver a Segunda veintidós años después

El Marbella Fútbol Club sucede al histórico Club Atlético Marbella, que representó por primera y última vez a esta localidad en Segunda. Sucedió entre las temporadas 1992-93 y 1995-96 (cuatro), tras las que una grave crisis económica y deportiva llevó a la desaparición de la entidad, sustituida por la Unión Deportiva Marbella, proyecto efímero que a su vez sucedió el Marbella Fútbol Club. Veintidós años después, el equipo puede volver a la categoría de plata del fútbol español.

El Marbella se ha clasificado ya matemáticamente para la fase de ascenso a Segunda, a falta de tres jornadas en el grupo IV de Segunda B, pero ahora el reto es hacerlo como líder, porque esto concedería dos oportunidades (y no una) para subir.En efecto: los cuatro primeros de los grupos de Segunda B se cruzan en unas semifinales a doble vuelta cuyos vencedores alcanzan directamente la Segunda, y los perdedores se incorporan a la penúltima ronda de la fase de ascenso (en la antepenúltima entraron los segundos, terceros y cuartos de grupo, que por tanto están obligados a pasar tres cribas para subir).

El Marbella fue líder ocho jornadas, hasta el pasado fin de semana, cuando un empate en el campo de El Ejido 2012 (1-1) le hizo verse superado por el Cartagena, con dos puntos más pero con el 'goal average' perdido frente al cuadro malagueño.El equipo murciano tiene pendiente recibir al Lorca (colista) y al Écija, y visitar al Linense.El Marbella, que ya no depende de sí mismo, jugará en casa ante el Melilla y el Villlanovense, y visitará entre medias al UCAM Murcia, y todos sus rivales son de la zona alta.

El cuadro entrenado por el joven FernandoEstévez ha sorprendido a todos con su rendimiento en un proyecto deportivo creado con una inversión sensiblemente inferior al último, en el que el equipo comenzó a un gran nivel y se desfondó pronto. La competición concluirá el fin de semana del 12 y 13 de mayo, y acto seguido dará comienzo la fase de ascenso.

Atlético Malagueño. Fútbol Jugará otro año más por subir a 2ªB

El Atlético Malagueño, dirigido en las primeras 25 jornadas por Ruano y en las últimas 14 por Dely Valdés, está ya clasificado para la fase de ascenso para Segunda B, pero su meta ahora es acabar líder del grupo IX de Tercera. Lo tiene más que a tiro. A falta de tres jornadas, un triunfo lo aseguraría, y puede que no necesitara siquiera sumar más puntos, porque elsegundo, el Almería B está a siete.Esto le concedería dos oportunidades en el 'play-off' para subir, privilegio que ya fue desperdiciado hace justo un año (cedió ante la Segoviana y el Adarve, en este último caso, con un gol en propia meta a segundos del final). El filial malaguista lleva desde la Liga 2006-07 sin estar en Segunda B, y se podría dar la paradoja de lograrlo justo cuando el primer equipo cae a Segunda.

También el Antequera puede clasificarse para la fase de ascenso.Es quinto, igualado con el cuarto y el tercero a tres jornadas del final. Eso sí, debería pasar luego tres rondas.