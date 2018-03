Wiggins, acusado de doparse para ganar el Tour de Francia de 2012 Un informe refleja que el Sky aprovechó el uso de sustancias prohibidas bajo prescripción médica para preparar la prueba COLPISA Martes, 6 marzo 2018, 00:23

madrid. Bradley Wiggins, ya retirado del ciclismo profesional, ha sido acusado por parte de un comité parlamentario británico de doparse para ganar el Tour de 2012, en el que Chris Froome, que entonces también pertenecía al equipo Sky, terminó segundo. Wiggins y el Sky habrían utilizado sustancias prohibidas bajo prescripción médica (el antiinflamatorio triamcinolona) para mejorar el rendimiento del corredor británico y del resto de ciclistas para preparar la ronda francesa de hace seis años, «y no sólo por necesidad médica».

Un comité parlamentario británico ha acusado a sir Bradley Wiggins y a su equipo Sky de cruzar una «línea ética» al usar un poderoso fármaco para ganar carreras, incluida la histórica victoria del ciclista en el Tour de Francia de 2012. En un informe de 52 folios, el Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes señaló que el equipo Sky utilizó medicamentos (corticosteriodes) para mejorar el rendimiento de ciclistas y no sólo para el tratamiento con fines médicos. El documento indica que el equipo utilizó el antiinflamatorio triamcinolona para preparar a Wiggins en el Tour de Francia. «El propósito del TUE -Therapeutic Use Exemptions, una exención de uso terapéutico- no era tratar la necesidad médica, sino mejorar la relación potencia-peso antes de la carrera». No obstante, una investigación de la agencia británica antidopaje UK Anti-Doping (Ukad, por sus siglas en inglés) se cerró el pasado noviembre sin poder establecer si Wiggins recibió el citado descongestionante, prohibido en las competiciones. El informe alega que se utilizaron fármacos «por Team Sky, dentro de las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (Wada), para mejorar el rendimiento de los ciclistas, no solo por necesidad médica».

La respuesta de Team Sky y de Wiggins fue casi inmediata. Sky, pese a que no oculta que «el informe recoge de nuevo episodios en los que el equipo no cumplió las reglas» y pide «disculpas por los errores que cometimos». niegan que el equipo usase estas sutancias para mejorar el rendimiento. Por su parte Wiggins, que ahora quiere ser olímpico en Remo, expresó en un comunicado su tristeza de que «la gente sea acusada de cosas que nunca hizo».