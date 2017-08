Maté pasa al ataque en La Vuelta Maté, con su Orbea. / SUR El marbellí afronta su sexta participación en la carrera española, que contará con dos etapas en Málaga SUR Málaga Miércoles, 16 agosto 2017, 00:54

El sábado empieza en la ciudad francesa de Nimes una nueva edición de la Vuelta a España, la prueba ciclista más importante del país que este año volverá a pasar por Málaga, en las etapas Motril-Los Dólmenes de Antequera (jueves 31) y Coín-Tomares (viernes 1 de septiembre). Serán en total veintiuna etapas, con un recorrido de alrededor de 3.324,1 kilómetros hasta el domingo 10 de septiembre.

Un año más no faltará a la cita el ciclista malagueño más destacado, Luis Ángel Maté, que estará en la que será su sexta participación en la prueba española. Tras tres semanas de concentración en Sierra Nevada, el marbellí viaja hoy a Nimes para afrontar La Vuelta.

«Vengo muy ilusionado y con la intención de hacer una gran Vuelta. Para mí es una carrera muy especial, es patrimonio de todos los españoles. Tenemos que cuidarla y hacerla grande, empezando por los ciclistas que participamos en ella», explica el marbellí que tendrá más libertad en un equipo que no tiene un líder claro pero sí un objetivo: una victoria de etapa. En La Vuelta se verá a un Maté, junto a su equipo el Cofidis, más al ataque. «En tres semanas pasamos de controlar las escapadas a provocarlas. Es un cambio importante, pero estar en las dos partes te da otra perspectiva y te permite anticiparte a algunos movimientos», asegura el malagueño. En cualquier caso, el factor sorpresa siempre cuenta. «Esto no deja de ser deporte. No son matemáticas, pero trataremos de romper a los equipos que quieran controlar la carrera».

La combatividad fue una seña de identidad de Maté y de todo el equipo Cofidis el año pasado. Sin ir más lejos, el ciclista malagueño fue nombrado en tres etapas como Corredor Más Combativo: en Puebla de Sanabria, en Peñíscola y en los Lagos de Covadonga.

En lo referente al recorrido, Maté admitió que es de su agrado y lo encuentra algo más equilibrado que otros años: «Sigue habiendo pocos esprints, pero creo que da posibilidades a muchos tipos de corredores», comenta. «Hay algún final en alto menos, más días de media montaña para fugas, una ‘crono’ larga que me parece necesaria en toda gran vuelta... y de los finales en alto se han metido más puertos largos», analiza mirando el trazado.

Las etapas en Andalucía

Mención aparte merece la semana en su tierra, por esas carreteras de Málaga y Andalucía que conoce palmo a palmo: «Será decisiva. Tiene tres finales en alto, cada uno distinto. Calar Alto concentra toda la dureza al final, pero antes se pasa por Tabernas y el calor y el aire pueden jugar malas pasadas. La Pandera es un puerto de pendientes más extremas, y La Hoya de la Mora es una etapa corta pero donde se va a ir rapidísimo», vaticina. Y dos días más, uno en Antequera y otro entre Coín y Tomares: «La de Antequera será una etapa propicia para la fuga. Tomares huele a esprint, pero cuidado con el viento».

Por último, Maté considera que habrá algo de nostalgia en esta Vuelta a España, que será distinta al resto por la marcha de Contador: «Lo deja el mejor vueltómano de los últimos años, y máximo exponente del ciclismo de ataque. Debemos aprovechar sus últimas pedaladas, que como siempre seguro que serán ofensivas y espectaculares», remata.