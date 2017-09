El equipo del ciclista empujado en El Torcal durante la Vuelta no emprenderá ninguna acción 00:48 Momento en el que un aficionado empuja al ciclista. / PAQUI MORENO El Katusha ha tomado esta decisión tras conocer que la persona que agredió al deportista sufre al parecer una discapacidad mental EFE Viernes, 1 septiembre 2017, 12:23

El equipo Katusha no emprenderá ninguna acción contra el espectador que en la etapa de ayer con final en Antequera agredió al ciclista ruso Maxim Belkov, ya que el infractor "sufre una discapacidad mental", según informa el propio corredor en un comunicado.

"A través de los organizadores de la Vuelta he recibido más detalles de la Guardia Civil sobre el incidente que ocurrió ayer en el Puerto del Torcal cuando un aficionado me empujó contra la valla. Al parecer el hombre sufre de una discapacidad mental. Para mí esto es más que suficiente para no emprender ninguna otra acción en su contra", señala Belkov,

El corredor aprovechó su comunicado para pedir a los aficionados un buen comportamiento al paso de los corredores y que se abstengan de tocarlos para evitar accidentes.

"Estoy sano y no herido, pero podría haber terminado peor. El ciclismo es un deporte muy accesible. Necesitamos mantenerlo así. Sólo espero que este incidente abra los ojos de muchos aficionados. Por favor, nunca toquen a los ciclistas en la carrera, no corran junto a nosotros y asegúrense siempre de supervisar adecuadamente a personas bajo su cuidado", concluye la nota.

Maxim Belkov fue empujado por un espectador en pleno ascenso al Puerto de El Torcal, el último de la duodécima etapa de la Vuelta a España.