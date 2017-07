Cuarta etapa Sagan, expulsado por su codazo a Cavendish Momento en el que Sagan golpea con el codo a Cavendish. / Yoan Valat (Efe) El eslovaco, cuya acción acabó con el británico en el hospital, había sido penalizado inicialmente con 30 segundos COLPISA / AFP Vittel Martes, 4 julio 2017, 20:15

Los jueces del Tour de Francia han decidido expulsar de la carrera a Peter Sagan (Bora) a causa del codazo que le propinó el eslovaco a Mark Cavendish en el esprint con que se resolvió la cuarta etapa de la 'Grande Boucle', disputada entre Mondorf-les-Bains y Vittel sobre 207,5 kilómetros, y que acabó con el británico en el hospital.

Inicialmente los comisarios habían impuesto una penalización de 30 segundos al vigente campeón del mundo y le relegaron al último puesto de la etapa, por lo que perdió la bonificación derivada de su segundo puesto en meta y que le colocaba también segundo en la general. Pero tras revisar las imágenes, optaron por sacarle de la ronda gala, en la que optaba a ganar su sexto maillot verde de la regularidad consecutivo, lo que le hubiese igualado con el alemán Erik Zabel.

"El jurado decidió descalificar a Peter Sagan del Tour de Francia de 2017. Ha puesto seriamente en peligro a varios corredores en el esprint en Vittel. Hemos aplicado un artículo del reglamento de la UCI, según el cual los comisarios pueden decidir la descalificación de un ciclista", declaró el presidente del jurado de comisarios, el belga Philippe Marien.

La etapa se la adjudicó el francés Arnaud Démare (FDJ) en un final accidentado con dos caídas en los últimos metros. Démare logró su primer triunfo de etapa en la 'Grande Boucle', el primero de un francés en un esprint masivo en el Tour en once años, mientras que Geraint Thomas (Sky) conservó el maillot amarillo pese a caerse cuando quedaba aproximadamente un kilómetro. "Todo está bien. En ambas caídas pude frenar la velocidad rápidamente (antes de caer). Estoy acostumbrado a las caídas. Estoy bien", dijo el galés.

En esa primera caída, la principal víctima fue Thomas, pero después llegaría una segunda en el esprint del británico Mark Cavendish (Dimension Data) cuando luchaba con el eslovaco Peter Sagan (Bora), vencedor de la etapa del lunes, que le dio un codazo, haciendo caer al británico contra la barrera cuando quedaban cien metros para la meta.

Cavendish, que cruzó la meta con el brazo derecho en cabestrillo y la mano ensangrentada, fue trasladado a un hospital y sufre una posible fractura de clavícula. También se vio implicado en la caída el alemán John Degenkolb (Trek), que arrolló al británico sin tener tiempo de reacción para esquivarle. Cuando Cavendish llegó al autobús de su equipo, Sagan estaba aguardándole para pedirle perdón por su acción. "No soy médico, pero no soy optimista", declaró Cavendish a los periodistas al pie del autobús del Dimension Data. El británico aseguró que se lleva bien con Sagan, pero dijo no entender la acción del eslovaco: "Pudo tropezarse, pero ¿(sacar) el codo?"

Primera victoria francesa al esprint desde 2006

Démare es el primer francés que gana un esprint masivo en el Tour desde que Jimmy Casper se impusiera el 2 de julio de 2006. Démare, campeón de Francia, de 25 años, superó en el esprint a Sagan, vencedor el lunes, logrando su primer triunfo parcial en su tercera participación en el Tour. La tercera plaza fue para el noruego Alexander Kristoff, mientras que en cuarta posición cruzó la línea de meta el alemán André Greipel. "Es algo extraordinario. He soñado con esto desde que soy profesional. Vine al Tour con un equipo muy fuerte. A falta de 600 metros tenía dudas, pero estaba bien posicionado y me respondían las piernas", dijo el francés.

Thomas se levantó tras la caída y cruzó la meta y sigue líder, al no contarse su desventaja tras producirse la caída a menos de tres kilómetros de la meta.

La carrera estuvo animada por la escapada en solitario desde el primer kilómetro del belga Guillaume Van Keirsbulck, que llegó a tener más de trece minutos de ventaja y que fue atrapado cuando quedaban unos 16 kilómetros.

Van Keirsbulck, un modesto corredor belga del equipo Wanty, quería emular a su abuelo, Benoni Beheyt, que ganó una etapa del Tour de Francia en 1964. Pero Van Keirsbulck, que se escapó en solitario desde el inicio de la etapa, no pudo seguir la senda de su abuelo, campeón del mundo en carretera en 1963.

El joven belga de 26 años llegó a tener una ventaja máxima de 13 minutos y 15 segundos, cuando se llevaban casi 60 kilómetros de carrera, poco menos de un tercio de la etapa.

Dos equipos, el Quick Step del velocista alemán Marcel Kittel, y el Lotto-Soudal del también germano André Greipel, empezaron a trabajar para alcanzar al escapado, con el objetivo de una victoria de etapa para sus velocistas.

Hasta ese momento, el pelotón había estado tranquilo, sabedor que el intento del modesto ciclista belga, que estaba en el puesto 114 en la general antes del inicio de esta etapa, no tendría éxito. Era una carrera llana, con un pequeño puerto, el Col des Trois Fontaines, con casi dos kilómetros de ascensión y un 4,7% de pendiente. Tras alcanzar al combativo corredor belga a menos de 17 kilómetros de la meta, era sólo esperar al final de etapa al esprint.

Y en el tercer esprint de este Tour de Francia, después de las victorias de Kittel el domingo y Sagan el lunes, se impuso Démare.

Tras las cuatro primeras etapas, con una contrarreloj y tres esprints, el jueves llega la primera de las tres etapas del Tour con llegada en un puerto de entidad, entre Vittel y La Planche des Belles Filles (160,5 kilómetros). Con casi seis kilómetros de ascensión y una pendiente media del 8,5%, los favoritos empezarán a mostrar sus garras. El colombiano Nairo Quintana (Movistar) puede encontrar su oportunidad de iniciar su sueño de ganar su primer Tour de Francia.

-Clasificación de la cuarta etapa

1. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 4h 53:54

2. Alexander Kristoff (NOR/Katusha Alpecin) m.t.

3. André Greipel (GER/Lotto Soudal) m.t.

4. Nacer Bouhanni (FRA/Cofidis) m.t.

5. Adrien Petit (FRA/Direct Energie) m.t.

6. Jurgen Roelandts (BEL/Lotto Soudal) m.t

7. Michael Matthews (AUS/Sunweb) m.t.

8. Manuele Mori (ITA/Team Emirates) m.t

9. Tiesj Benoot (BEL/Lotto Soudal) m.t.

10. Zdenek Stybar (CZE/Quick-Step) m.t

-Clasificación general

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 14h.54:25

2. Chris Froome (GBR/Sky) a 12

3. Michael Matthews (AUS/Sunweb) m.t.

4. Edvald Boasson Hagen (NOR/Dimension Data) a 16

5. Pierre Roger Latour (FRA/AG2R La Mondial) a 25

6. Philippe Gilbert (BEL/Quick-Step Floors) a 30

7. Michal Kwiatkowski (POL/Sky) a 32

8. Tim Wellens (BEL/Lotto Soudal) m.t.

9. Arnaud Démare (FRA/FDJ) a 33

10. Nikias Arndt (GER/Sunweb) a 34