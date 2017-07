Quinta etapa Aru gana en La Planche y Froome se viste de amarillo Fabio Aru celebra la victoria de etapa. / Reuters El ciclista italiano atacó en los últimos kilómetros y se llevó la etapa COLPISA / AFP La planches des belles filles Miércoles, 5 julio 2017, 19:01

La primera de las tres etapas en alto del Tour de Francia, con llegada en La Planche des Belles Filles, en la quinta jornada de la ronda gala, vio ganar al campeón de Italia, Fabio Aru (Astana), pero el británico Chris Froome (Sky) se vistió de amarillo, sacando 14 segundos a Nairo Quintana en la meta.

Cuando parecía que el Sky, el equipo de Froome, controlaba la etapa, de 160,5 kilómetros entre Vittel y La Planches des Belles Filles, un inesperado ataque de Aru, a unos 2,4 kilómetros de la llegada, rompió los planes del conjunto del británico, que controlaba la subida final de casi 6 kilómetros con una pendiente media del 8,5%.

«Primero quiero disfrutar este momento. Tuve una bonita primavera ganando el Campeonato de Italia, pero antes de eso tuve una época dura», afirmó el italiano en referencia a una lesión que le impidió correr el Giro. «El Tour es una prueba difícil y los rivales son duros. Prefiero ir día a día porque no pensaba estar listo para el Tour», señaló sobre sus expectativas.

Aru entró con 16 segundos de ventaja sobre el irlandés Daniel Martin (Quick Step) y 20 respecto a Froome, quienes se hicieron además con las bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos respectivamente. El colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) entró séptimo a 26 segundos de Aru, junto a Alberto Contador, mientras que Quintana fue noveno, a 34. El anterior líder, el británico Geraint Thomas (Sky) fue décimo, a 40 segundos.

En la general, Froome, que dio un paso importante para ganar su cuarto Tour de Francia, es líder, con 12 segundos de ventaja sobre Thomas y 14 respecto a Aru. «Es fantástico estar de nuevo con el amarillo, pero la carrera está lejos de haber terminado», advirtió Froome. «Aru había mostrado en el Dauphiné que está en gran forma y hoy lo confirmó», añadió el británico. «Fabio va a ser uno de los chicos a vigilar en las dos próximas semanas», incidió el nuevo líder.

Contador y Quintana son octavo y noveno, a 52 y 54 segundos respectivamente. «Fue una jornada bastante difícil, en la que se ha ido muy rápido desde la salida, con mucho calor y finalmente no ha sido el mejor día para mí», indicó Quintana. Pese a ello, el colombiano quiso ser positivo. «El objetivo era no perder tiempo y al final, aunque he cedido un poco de tiempo, se trataba de perder lo menos posible. Estamos todavía en la quinta etapa y espero poder ir mejorando de aquí en adelante porque el cuerpo aún está recuperando el tono después del Giro», agregó.

Como Quintana, Contador se mostró optimista. «Hoy lo importante era salvar el Tour porque no me encontraba muy bien. Es cierto que ha habido diferencias y eso nunca es bueno, pero hemos salvado el día más o menos y ahora tenemos otros dos días para seguir poniéndonos a punto», apuntó el ciclista de Pinto. «Tengo que ver detenidamente la general, pero las diferencias no han sido muy significativas teniendo en cuenta cómo hemos subido. Este va a ser un Tour de administrarse bien y voy a intentar hacerlo. Vamos a ver en los Alpes, que es la zona que más me gusta, a ver si intentamos algo», subrayó el madrileño.

Los diez primeros de la clasificación están separados por apenas un minuto. Daniel Martin es cuarto a 25 segundos, el australiano Richie Porte quinto a 39, el británico Simon Yates sexto a 43 y el francés Romain Bardet séptimo a 47. Tras Contador y Quintana, el polaco Rafal Majka es décimo a 1 minuto y 1 segundo.

Una cima con sabor italiano

Aru emuló a su compatriota Nibali, quien se hizo con la victoria en esta cumbre en 2014, en la quinta etapa, para acabar haciéndose con la victoria final.

La etapa comenzó con un ataque desde el segundo kilómetro de ocho ciclistas (Bakelants, Delage, Boasson Hagen, Gilbert, De Gendt, Voeckler, Van Baarle, Périchon). De todos ellos, acabarán sobreviviendo los belgas Philippe Gilbert y Jan Bakelants, que llegaron con aproximadamente un minuto de diferencia cuando comenzó la ascensión de 5,9 kilómetros.

Vencedor de la Vuelta a España de 2015, Aru, decimotercero el año pasado en el Tour, no pudo disputar este año el centenario del Giro de Italia debido a una lesión, centrándose en la 'Grande Boucle', tras ganar el Campeonato de Italia. El ciclista del Astana ya tiene en su historial victorias las tres grandes carreras por etapas (Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España).

El jueves, el Tour vuelve a una etapa llana en la sexta etapa, de 216 kilómetros entre Vesoul y Troyes, que se debe resolver al esprint.

- Clasificación de la quinta etapa

1. Fabio Aru (ITA/Astana) 3h.44:06

2. Daniel Martin (IRL/Quick-Step Floors) a 16

3. Chris Froome (GBT/Sky) a 20

4. Richie Porte (AUS/BMC Racing) m.t.

5. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) a 24

6. Simon Yates (GBT/Orica-Scott) a 26

7. Rigoberto Uran (COL/Cannondale-Drapac) m.t.

8. Alberto Contador (ESP/Trek) m.t.

9. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 34

10. Geraint Thomas (GBT/Sky) a 40

-Clasificación general

1. Chris Froome (GBT/Sky) 18:38:59

2. Geraint Thomas (GBT/Sky) a 12

3. Fabio Aru (ITA/Astana) a 14

4. Daniel Martin (IRL/Quick-Step Floors) a 25

5. Richie Porte (AUS/BMC Racing) a 39

6. Simon Yates (GBT/Orica-Scott) a 43

7. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) a 47

8. Alberto Contador (ESP/Trek) a 52

9. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 54

10. Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) a 1:01