Ciclismo Samuel Sánchez da positivo en un control antidopaje Samuel Sánchez, ciclista del BMC. / BMC El ciclista señala que tiene «la conciencia tranquila» y expresa su confianza en que «todo quede en un susto» COLPISA Madrid Jueves, 17 agosto 2017, 16:07

Sobresalto en el mundo del ciclismo. Samuel Sánchez, campeón olímpico en los Juegos de Pekín 2008, ha dado positivo en un control antidopaje en una muestra recogida fuera de competición el pasado 9 de agosto, según ha anunciado la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El corredor asturiano, de 39 años, dio positivo por GHRP-2, una hormona del crecimiento, según anunció el máximo organismo mundial. Samuel Sánchez, como suele ocurrir en estos casos, será suspendido hasta que se resuelva el caso y se conozca el resultado del contraanálisis. Por ello no podrá participar en la Vuelta a España que comienza este sábado en la localidad francesa de Nimes, donde tenía previsto tomar la salida.

Statement regarding Samuel Sánchez anti-doping violation. https://t.co/VuTAv0RKOy — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 17 de agosto de 2017

El ciclista ha declarado a EFE que para él ha sido "una sorpresa total". "Los abogados me han dicho que no haga declaraciones porque hay que esperar al resultado del análisis de la muestra B. Se trata de un resultado adverso, no de un positivo, pero en cualquier caso para mí ha sido una sorpresa total, no me lo puedo creer", comentó el asturiano.

"Tengo 39 años, llevo 19 de profesional y estoy a punto de retirarme, ¿para qué me iba a meter en esto?", se pregunta. "Estoy mal, muy sorprendido. Me he enterado de la noticia en Nimes (Francia, donde el sábado comenzará la Vuelta a España), y ahora a casa a esperar acontecimientos. Me enteré esta mañana, me lo dijeron por teléfono y correo electrónico y no me lo podía creer".

Sánchez aseguró que tiene "la conciencia tranquila" y expresó su confianza en que "todo quede en un susto".