«Cuando salgo de casa me despido de mi mujer y mi hijo»

Luis Ángel Maté. Ciclista del Cofidis. El marbellí, que el sábado comienza su sexto Tour seguido, exige un cambio normativo para reducir el número de muertes de ciclistas en la carretera

Luis Ángel Maté ya está en capilla en Düsseldorf (Alemania), donde el sábado comienza una nueva edición del Tour de Francia. El marbellí del Cofidis acumula ya media docena de presencias seguidas en la ‘Grande Boucle’, un logro del que pocos profesionales pueden presumir. Llega a la prueba en una temporada más atípica, tras una fractura de clavícula en febrero, pero con suficiente competición en las piernas y dispuesto a trabajar para Bouhanni, el ‘sprinter’ de su equipo, que tiene una gran deuda pendiente en la carrera, en la que no gana etapas desde 2008.

Sus datos Ficha personal Nombre completo: Luis Ángel MatéMardones. Fecha y lugar de nacimiento: 23-3-1984, Marbella. Altura/peso: 1,78/69. Grandes vueltas disputadas: Diez (cinco Vueltas y cinco Tour), todas completadas. Lleva diez años de profesional. Sus clasificaciones en el Tour: 2016: 55º, a 2h.21:17 del ganador (noveno español). 2015: 43º, a 2h.10:12 del ganador (octavo español). 2014: 31º, a 1h.32:49 del ganador (cuarto español). 2013: 88º, a 2h.43:28 del ganador (decimoquinto español). 2012: 130º, a 3h.18:11 del ganador (duodécimo español).

–Los accidentes de ciclistas por atropellos de vehículos en las carreteras son una triste realidad en nuestro país. Ayer se produjo otro fallecido en El Vendrell (Tarragona), por un camión. ¿Qué opinión le merece este problema?

–Pienso que los accidentes de tráfico en todas sus facetas (coche con coche, peatón-coche, ciclista-coche) son uno de los mayores cánceres de nuestra sociedad. Ninguna sociedad puede emitirse este goteo de víctimas. Son todas desgracias evitables. Las instituciones deberían tomar medidas y todos deberíamos reflexionar. Hay que cambiar el modelo de movilidad, porque hay muchos dramas. Hay accidentes casi cada día.

–¿Tiene miedo a que le suceda un accidente?

–Sí, tengo miedo. Tengo pavor. Ha habido amigos que han dejado huérfanos a sus hijos, compañeros que han fallecido... Cuando salgo de casa me despido de mi mujer y de mi hijo.

–¿Cómo es este problema en otras naciones europeas?

–Hay países en los que la cultura ciclista es más amplia. Las infraestructuras están más preparadas para ello. En nuestro país no es el caso y basta con ver los datos. En Bélgica, Holanda y Francia el número de víctimas ciclistas es mucho menor.

–¿Qué supone ir a su sexto Tour?

–La verdad que es da un poco de vértigo. Son ya muchos. Es la mejor carrera del mundo y poderla hacer seis veces consecutivas es algo que difícilmente me habría imaginado al principio de mi carrera. Es algo fantástico y todavía no lo asimilo, porque uno está en plena carrera profesional y vivimos en una burbuja. Me da mucha alegría.

–Puede presumir de una estadística curiosa: ha completado todas las pruebas de tres semanas acabadas de las once que ha corrido (seis Tour y cinco en la Vuelta). No debe ser nada fácil lograr esto, ¿verdad?

–Sí, porque hay un nivel de exigencia físico brutal. Estamos expuestos a caídas en cualquier momento... Es importante estar bien siempre. Hay momentos malos y se hace difícil acabarlas. Es un dato importante y ojalá que pueda mantenerlo. Creo que tengo muy buena capacidad de recuperación. Normalmente la tercera semana suele ser la mejor mía. Quizás sea una de las razones de que haya acabado siempre.

–¿Con cuántos días de competición llega a este Tour?

–Llego con menos días. Me rompí la clavícula el 26 de enero (en el primer día de competición en la Challenge de Mallorca, en una montonera). Tuve que hacer un calendario distinto. Además, hice tres concentraciones en el CAR de Sierra Nevada, y estuve en California. Creo que llego bien físicamente, aunque empecé a correr en abril. Tuve unos treinta días.

–¿Qué tal quedó de su operación?

–Tengo una prótesis en la clavícula derecha (la intervención fue del tercio medio), que era la segunda vez que se rompía. Me operaron los doctores Esparza y Abellán en Murcia.

–¿Qué le parece el recorrido de este Tour de Francia?

–Este año es un poco diferente a los últimos. Puede haber hasta doce etapas que se resuelvan al ‘sprint’. Hay unas ‘cronos’ muy cortas y sólo dos finales en alto, aunque haya más etapas duras de montaña. Personalmente no me gusta mucho, porque hay muchas jornadas llanas. Me va más el estilo de la Vuelta en los últimos tiempos, con etapas nerviosas y abiertas.

–Su equipo tiene el cometido de trabajar para Bouhanni, pero también podrá intentarlo por libre en escapadas, ¿verdad?

–Siempre que se pueda, claro. Hay que controlar la carrera para llegar al ‘sprint’, pero, como soy un corredor que paso bien la media montaña y la tercera semana suelo estar bien, a ver si las fuerzas acompañan para poder buscar protagonismo.

–¿Hay una etapa que le guste más?

–Cualquiera de la tercera semana, porque la gente estará más cansada. No es fácil elegir. No eliges tú, sino tus piernas. Hay que tener en cuenta que somos 24 equipos y más de 200 corredores.

–¿Qué le ha enseñado el Tour en todo este tiempo?

–Es un evento por encima del ciclismo, forma parte de la idiosincrasia francesa. Es algo más que deporte. Es uno de los espectáculos deportivos más importante del mundo. Me ha dado la oportunidad de vivirlo. Es un privilegio, una grandísima suerte. Me siento muy orgulloso.

–¿Cuándo va a resolver su futuro para la próxima temporada?

–Renové hace dos años. En este acabo contrato y en las próximas semanas se moverá mi representante. Esperaré a ver qué ofertas hay y analizaré. Llevo siete años en el Cofidis y estoy totalmente integrado. Me ha permitido correr en las mejores carreras y la idea es continuar en él.