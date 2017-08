«Quiero que me recuerden como un inconformista» Alberto Contador se retirará del ciclismo profesional al término de la Vuelta a España. :: Javier Lizón. Efe Alberto Contador afronta esta Vuelta, su última carrera, relajado y con la doble misión de «disfrutar y disputar» Alberto Contador Ciclista del Trek J. GÓMEZ PEÑA NIMES (FRANCIA). Sábado, 19 agosto 2017, 00:17

Antes de hablar de ciclismo, Alberto Contador (Madrid, 34 años) se acuerda de Barcelona, del escalofrío que provoca el terrorismo. «Mi solidaridad y apoyo a las familias y amigos de las víctimas. No sé cómo siguen pasando estas cosas», dice en Nimes el único ciclista español que ha ganado el Tour, el Giro y la Vuelta. En el pasado Tour supo que era el momento de la retirada. Decidió dar el último adiós en esta Vuelta que arranca hoy desde Nimes con una contrarreloj por equipos. Viene a «disfrutarla y a disputarla». A eso se ha dedicado desde que debutó como profesional en el verano de 2003. «Nada mejor para rendir homenaje a las víctimas del atentado que seguir haciendo nuestra vida normal», apunta. No es el favorito. Ese sello lo comparten Froome y Nibali. Pero es Contador, el ciclista que no sabe rendirse. Tampoco en su despedida.

-¿Cuándo y por qué toma la decisión de retirarse ahora?

-Es algo que ya tenía pensado hace tiempo. También me planteé seguir hasta el Giro de Italia de 2018... La verdad es que no estaba muy seguro de qué hacer y el Tour me dio la respuesta. Llegué en perfectas condiciones físicas, pero hubo un momento en el que lo vi claro. Antes del Tour la decisión de retirarme estaba tomada al 60%. El Tour lo decidió.

-¿Cuál fue ese momento en el que lo vio claro?

-En la novena etapa (con final en Chambery; Contador sufrió dos caídas). Es que llegaba realmente bien al Tour, con mis mejores datos físicos. Las caídas hicieron que tomara la decisión. Todo el trabajo que había hecho no iba a lucir. Además, el equipo estaba pendiente de lo que iba a hacer en el futuro y por eso anuncié que la Vuelta iba a ser mi última carrera.

-Ha ganado el Tour, el Giro y la Vuelta. ¿Cómo le gustaría que el recordaran?

-Quiero que me recuerden como un inconformista. Como alguien que no tenía miedo a perder, que era capaz de jugarse una plaza en el podio por ir a por la victoria. Los patrocinadores de los equipos quieren que subas al podio, piden triunfos, pero el público prefiere las grandes etapas. La gente quiere disfrutar del ciclismo. Y de eso, de haberles hecho disfrutar, es de lo que más orgulloso estoy, más que de las victorias.

-Desde su debut ha pasado por muchas fases. ¿En qué ha cambiado?

-He cambiado poco. También estoy orgulloso de eso. Tengo un gran palmarés y la vida resuelta. Sé que la gente me ve más como Contador que como Alberto, pero sigo siendo el de siempre. Con los mismos amigos, valores y motivaciones que al principio. En las cosas importantes no he cambiado.

-¿Cuál ha sido el mejor día de su carrera?

-Cuando tras la enfermedad del cavernoma cerebral gané la última etapa del Tour Down Under (2005). Es el día más especial.

-¿Y el peor?

-Ha habido muchos días duros. Pero mi mente los borra. Ni soy rencoroso ni me guardo las cosas negativas.

-¿Y su rival más duro?

-Pues quizá por los duelos que tuvimos, Andy Schleck.

-¿Y su mejor compañero?

-Jesús Hernández, que es como un hermano para mí.

-¿Con qué objetivo afronta esta Vuelta, su última carrera?

-Siempre que he ido a una carrera ha sido para disputarla al máximo. Seré superprofesional hasta el último día. Sé que esta Vuelta será especial. Quiero disfrutarla a tope. Es el sitio idóneo para despedirme. En mi casa, en mi país. Van a ser tres semanas de ensueño. Saldré a disfrutarla y a disputarla.

-Tras acabar noveno el Tour, ¿ha tenido tiempo de recuperación?

-Pues es la incógnita que tengo. Nunca había venido a la Vuelta tras completar el Tour (en 2014 y 2016 abandonó la ronda gala). Estas semanas me he dedicado a descansar. He hecho algún entrenamiento de calidad y confío en estar bien recuperado.

Froome y Nibali, sus favoritos

-¿A quiénes ve como rivales y favoritos?

-El que mejor ha preparado la Vuelta es Nibali. Corrió el Giro y ha estado concentrado para esta carrera. Aun así, creo que el favorito es Froome, pese a que haya estado en el Tour. Le favorece la contrarreloj y, sobre todo, tiene un gran equipo. Sus gregarios serían líderes en las demás escuadras. De los otros que vienen del Tour, como Aru, Bardet y Yates, habrá que ver cómo están de recuperados.

-Si gana la Vuelta, ¿se replantearía la retirada?

-No. Estoy muy contento de la decisión que he tomado. Me siento muy respaldado por los patrocinadores. Es el momento de irme, independientemente de lo que pase en esta Vuelta. La verdad es que vengo más relajado que en ocasiones anteriores.

-¿Le hace eso más peligroso?

-Es una situación nueva para mí. Nunca he afrontado así una carrera. Iré día a día. No será fácil luchar contra un equipo como el Sky.

-Aún no ha inaugurado el casillero de victorias con el maillot del Trek.

-Ya. Me he pasado el año dando al poste. He sido segundo en unas cuantas carreras. Bueno, lo que sé es que en esta Vuelta voy a dar lo mejor de mí.

-¿Ha pensado en el día después? ¿Qué hará cuando no sea ciclista?

-Tengo muchas aficiones. Me gusta parar poco en casa. También andaré en bici. Aunque buena parte del tiempo estará dedicado a mi fundación, a la promoción del ciclismo y a la lucha contra el ictus. Yo he disfrutado mucho con el ciclismo. Me voy sin ninguna pena. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones.

-El equipo sub'23 de la Fundación Contador dará en 2018 el salto al tercer nivel del ciclismo profesional. ¿Ha influido eso en su retirada?

-No. Hace tiempo que teníamos la idea de dar el salto. Es un proyecto que me ilusiona mucho. Va a ser un referente y dará oportunidades a muchos jóvenes. Este equipo se ha creado a partir de mi amistad con Iban Basso. Tenemos tres años de patrocinio asegurado y la meta de dar un día el paso a la máxima categoría.