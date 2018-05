Maté vuelve hoy a la competición, en el GP Plumelec SUR Sábado, 26 mayo 2018, 00:11

málaga. Luis Ángel Maté volverá a la competición este fin de semana después de veinte días sin competir. El marbellí reaparecerá en el GP Plumelec hoy, y mañana correrá les Boucles de l'Aulne. Tras unos días de concentración en altitud en Sierra Nevada Maté está preparado para dar su mejor versión en estas clásicas francesas.

«He estado trabajando en el CAR de Sierra Nevada, que tiene unas instalaciones perfectas para entrenar además de un personal al servicio de los deportistas. Así que han sido unas semanas muy productivas en cuanto al entrenamiento y estoy contento con el trabajo realizado».

La última competición para el marbellí fue el Tour de Yorkshire, donde el Cofidis consiguió una estupenda victoria en la última etapa. Poco a poco se van acercando los grandes objetivos del equipo, y Maté espera seguir sintiendo las buenas sensaciones que dejó la prueba británica. «El Tour y la Vuelta cada vez están más cerca. A nivel individual la primera parte de la temporada ha sido bastante negativa por el tema de las lesiones. He estado mucho tiempo parado y para un deportista no poder competir nunca es bueno. Me quedo con haber superado la lesión. Es en los momentos malos cuando uno aprende a crecer», argumentó.

Finalmente, sobre la prueba de mañana, Maté comentó: «Es una carrera que me gusta mucho. En Boucles de l'Aulne trabajaremos para Hoffstetter, nuestro líder en la Copa de Francia. Luego volveré a Sierra Nevada para preparar la Route du Sud, que este año será muy atractiva».